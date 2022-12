Death Stranding Director’s Cut é um jogo gratuito em 25 de dezembro de 2022 – Multiplayer.it

Death Stranding: versão do diretor e a Jogo grátis Disponível em Loja de jogos épicos Para o dia, 25 de dezembro de 2022como parte da iniciativa diária de presentes que a Epic Games organizou este ano no Natal.

Também neste caso, finalmente surgiu uma sugestão sobre o que poderia ter sido o papel de embrulho que “cobria” a capa do misterioso jogo, confirmando uma das hipóteses mais confiáveis ​​entre as que apareciam anteriormente.

Portanto, estamos lidando com Death Stranding: Director’s Cut, que é um ótimo presente de Natal para todos aqueles que ainda não possuem o título em questão.

acabar Transferênciascomo sempre, é muito simples: basta visitar Página de jogos grátis na Epic Game Store, clique no banner do Death Stranding e depois no botão “Obter”, e faça o login normalmente na plataforma usando suas credenciais. Nesse ponto, o título entrará em nossa biblioteca e ficará lá para sempre.

O jogo em questão precisa de muito pouca introdução: é o trabalho mais recente de Hideo Kojima, inicialmente publicado no PS4 e chegando ao PC alguns meses depois, seguido por uma versão estendida do diretor enriquecida com alguns conteúdos e elementos ligeiramente diferentes.

Esta é exatamente a versão do jogo oferecida hoje aos usuários da Epic Games Store, daí a experiência aprimorada e completa. Embora tenha recebido críticas um tanto mistas, também devido às especificidades da experiência de jogo, ainda é um título muito interessante, e um dos títulos mais lançados da última geração de consoles.

Para conhecê-lo melhor, indicamos nossa análise de Death Stranding, lembramos também que Hideo Kojima anunciou recentemente Death Stranding 2 com trailer no The Game Awards 2022.