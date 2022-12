Zap! No Natal, ele distribui uma edição inteira da revista dedicada aos sistemas de jogos retrô – Multiplayer.it

A Airons Society decidiu dar a todos um lindo presente de Natal: todos eles número da revista Zap! LivreEle pode ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa em formato PDF.

Para quem não conhece, o Zzap! ela namorou Revista de videogames, primeiro inglês e depois italiano, que era a principal fonte de informações sobre videogames na era dos 8 bits em nosso país. Atualmente, ele foi revivido, mesmo em papel, e lida com novos jogos para sistemas mais antigos, como Commodore 64, ZX Spectrum ou Amiga.

O número dado é o menor especial de natal 2022 É composto por 32 páginas. Você pode encontrá-lo acessando Site oficial da revista.

vamos ver cobrir:



Capa da edição de Natal da Zzap!

Vamos ler uma descrição Contente Da edição:

Esta edição de Natal, mesmo com foliação reduzida, contém muita informação interessante, desde o especial ABBUC 2022, com uma breve resenha dos jogos mais meritórios que marcaram esta competição entre os programadores de computador da Atari, até à derradeira resenha prévia do Quasimodo Christmas Caper, um jogo Um promissor tema de Natal para o Commodore ’64. E isso não é tudo, porque também analisamos Wonder Boy, Minky, Settle the World e vários títulos interessantes do Amiga, além dos preciosos Dire Dare e Demented de Amstrad, mas hilários Bufonada para MSX e Spectrum. Há também seções como Pimp my classic, com dois jogos antigos que foram “remasterizados” (ou quase) e Mail, além de uma visão descuidada do acesso antecipado de Tiny Football, um novo jogo de futebol para PC que é uma referência perfeita aos grandes clássicos de 16 bits. Resumindo, queríamos dar a você um resumo do Zzap! que completou a informação do n.º 7/92, que será divulgado em Janeiro. Deve ser especificado que o conteúdo desta Oferta Especial é totalmente inédito e reside exclusivamente nesta Oferta Especial, e não será sugerido novamente em outro lugar.