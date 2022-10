Audi RS3: Performance Edition chega a 300 km/h

Poderoso e rápido como nunca antes – de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos, com velocidade máxima de 300 km/h, dez a mais que o modelo “padrão” equipado com o pacote RS Dynamic Plus:Audi RS3 Não era tão rápido antes. Nem mesmo esse poder: sob o capô da nova versão Edição de desempenhoque será construído em uma série limitada de 300 amostras e nas concessionárias italianas chegará no primeiro trimestre do próximo ano, um teste 2.5 TFSI de cinco cilindros (por aqui A história do motor de cinco cilindros da Audi começa 407 currículosete a mais do que antes.

Mecânica ainda mais avançada Disponível em carrocerias hatchback e hatchbackAudi RS3 Performance Edition É o primeiro sedã compacto a tocar o fatídico limiar 300 km/h. Maior potência garantida do que nunca na história do modelo e uma maior amplitude de movimento para o torque do motor, graças ao aumento da pressão do motor de 1,5 para 1,6 bar, este alto desempenho requer ajustes específicos do chassi. Isso significa em detalhes: uma curvatura da roda mais pronunciada; braços de suspensão inferiores mais rígidos; Barras anti-roll dedicadas. EU ‘RS plus . suspensão esportivaTambém inclui ajuste adaptativo da suspensão como padrão: dependendo de uma série de parâmetros (das condições da superfície da estrada ao estilo e modo de condução escolhidos), a válvula eletro-hidráulica altera o fluxo de óleo nas hastes dos amortecedores, proporcionando uma força de amortecimento ideal.

Ele tem quatro anos mas adora cruzar – Para aumentar o prazer de condução, noAudi RS3 Performance Edition A Casa dos Quatro Anéis confirmou esta tecnologia Divisor de Torque RS. É um sistema aprimorado que usa embreagens multidisco controladas eletronicamente, uma para cada eixo traseiro, permitindo que o torque seja distribuído entre as rodas de maneira totalmente variável. O resultado é o comportamento distorcido do carro, permitindo que os motoristas mais habilidosos realizem derrapagens incrivelmente controladas e, claro, com a segurança oferecida pelo sistema de tração integral quattro.

Freios mais fortes e leves – Comparado com o modelo normal, oAudi RS3 Performance Edition Também é notado por i novas jantes As jantes de liga leve Audi Sport: com design de 10 raios e cinza escuro fosco, elas têm um visual retrô misterioso que combina bem com as formas elegantes e modernas da carroceria. Atrás dos aros, você pode ver os freios potentes, com discos dianteiros de carbono-cerâmica de 380 mm e discos traseiros de aço de 310 mm: o sistema, além de garantir uma frenagem mais apertada, graças às pinças dianteiras de seis pistões, pesa 10 kg a menos que o padrão.

Único por dentro e por fora – Novo exclusivo Audi RS3 Performance Edition Também destacada por uma série de Detalhes exteriores e interiores. As grandes saídas de escape ovais do sistema de escapamento, os quatro anéis da marca Audi e o emblema RS3 na grade têm acabamento em preto. As luzes dianteiras e traseiras de assinatura introduzem novas animações dinâmicas, incluindo uma em que, quando as portas são abertas e fechadas, abreviações e palavras aparecem no asfalto que evocam o mundo da Audi de alto desempenho. O interior também é único, decorado com bancos esportivos com encosto em carbono.