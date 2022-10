AstroSamantha, um clima único de colaboração na estação espacial VÍDEO – Espaço e Astronomia

Não há outro lugar no mundo além da guerra e do trabalho em harmonia: “Na Estação Espacial Internacional há uma atmosfera única de cooperação” e por isso também “sinto falta dele e sentirei falta dele”. Samantha Cristoforetti não esconde sua nostalgia pela vida em órbita, quatro dias depois de voltar da missão Minerva. “Ali encontro uma grande determinação em colocar sempre as coisas que nos unem em primeiro lugar. É uma atmosfera que só experimentei na minha vida na Estação Espacial Internacional”, disse o astronauta da ESA. 170 dias da missão Minerva para jornalistas europeus, na conferência de imprensa organizada pelo Centro de Formação de Astronautas da Agência Espacial Europeia em Colónia. “Obrigado a todos por me darem a oportunidade de viajar duas vezes, foi um privilégio” Foram suas primeiras palavras. Ela foi recebida pelo diretor-geral da Agência Espacial Europeia, Josef Schbacher, para quem o Minerva foi uma “missão fantástica” e pelo presidente da Agência Espacial Italiana (ASI), Giorgio Sacuccia, para quem “a missão do Minerva foi um símbolo de paz .” De “forte valor simbólico neste momento de crise internacional”. AstroSamantha disse que está indo bem, “Talvez melhor do que da última vez, parece-me que desta segunda vez tudo se tornou mais fácil.” Ele também falou sobre sua amizade com companheiros de tripulação, como a amizade com o russo Oleg Artemyev, de quem assumiu o comando da Estação Espacial Internacional em 29 de setembro e com quem enfrentou uma caminhada espacial em 21 de julho.. “Ele é muito generoso e passou pela caminhada espacial juntos e criou um vínculo muito forte”, disse ele. READ Anunciando remasterização de 60fps no PS5 em breve? Talvez não Entre as melhores lembranças, há também a sensação única de leveza e há novos registros que trago para casa, como a primeira caminhada espacial e o primeiro comando da Estação Espacial Internacional por uma astronauta europeia. Adicionando 170 dias de sua última missão aos 200 da missão Futura de 2014, ela também é a segunda mulher mais longa em órbita depois da americana Peggy Whitson. Tornar-se um líder “muda não tanto nas atividades do dia-a-dia, mas sim na responsabilidade se algo grave acontecer”. Também era moda voltar com um encolher de ombros: “Era uma questão em aberto. Eu queria saber se sentiria náuseas ao entrar no mar por causa das ondas, mas tivemos sorte. Depois veio o navio de resgate que continuou se movendo e depois o helicóptero de novo Finalmente – acrescenta – quando pousamos em Jacksonville estávamos em contato com o continente.

Em Colônia, nos próximos dias, o astronauta continuará passando por testes fisiológicos que ajudarão a coletar novos dados para estudar os efeitos da falta de peso no corpo humano, mas também haverá tempo para o merecido descanso.: “Depois do ritmo intenso da missão espacial, vou descansar e passar um tempo com minha família.” Depois disso, ele poderá vir para a Itália “talvez no início do próximo ano”.

Muitas perguntas sobre o futuro, desde uma possível viagem na estação espacial chinesa até a lua. Se “o conhecimento de chinês ainda não é bom”, então ir à lua “não é impossível, está no reino das possibilidades”, mas no momento está “em seus sonhos, em nível pessoal”. Pelo contrário, as atividades espaciais são certamente um fator de “crescimento económico, riqueza e bem-estar”, com implicações importantes para “as competências tecnológicas, a capacidade de inovação e o crescimento económico, em geral para a capacidade de um país responder às necessidades dos cidadãos. ”

“Pensador incurável. Aficionado por comida. Estudioso sutilmente charmoso do álcool. Defensor da cultura pop.”