Edição Splinter Cell está chegando | Novos detalhes

Para comemorar o 20º aniversário de Splinter Cell, a Ubisoft lançou um vídeo comemorativo da adorada ação furtiva, aproveitando a oportunidade para revelar os muitos detalhes que virão no próximo capítulo.

Graças à Ubisoft, ouvimos uma conversa entre alguns dos desenvolvedores que estão atualmente trabalhando em um remake de Splinter Cell, e várias notícias foram divulgadas.

Remake de Splinter Cell, o que mudaria?

Ao redor da pequena mesa redonda montada pela Ubisoft estão o Diretor Criativo Chris Ottey, o Diretor de Arte Christian Carrier, o Designer de Jogo Sênior Andy Schmoll e o Diretor de Level Design Zavian Porter.

Esses desenvolvedores não apenas compartilharam suas experiências com a franquia e seu profundo interesse em Sam Fisher, mas também mostraram algumas artes e revelaram muitas das inovações técnicas introduzidas no remake, principalmente no que diz respeito a luzes e sombras.

Estágios furtivos e IA inimiga

A equipe unida discutiu tecnologias como rastreamento de raios e inteligência artificial particularmente sofisticada e sofisticada, o último elemento certamente essencial para garantir a eficácia das fases furtivas. De fato, muitos inimigos com IA diferentes estarão disponíveis para cada tipo de oponente, além disso, os materiais na sala afetarão a propagação do som, obrigando-nos a ter muito cuidado ao nos movermos com Sam Fisher.

Como acontece com qualquer stealth respeitável, a equipe pretende construir um jogo que possa ser concluído sem uma única morte, além de dar ao jogador a capacidade de “desarmar” situações de alarme, proporcionando assim uma experiência mais fluida e agradável do que o jogo original. .

A história será reescrita?

Como anunciado anteriormente, os desenvolvedores lembram que ajustes e mudanças também serão introduzidos em relação à história e formas de contar o jogo, embora eles prometam que o núcleo da experiência permanecerá o mesmo.

Não saberemos mais nada sobre o remake até que o desenvolvimento atinja um estado significativamente avançado. Por enquanto é só esperar, mas se você quiser perder tempo, saiba que o Splinter Cell original está gratuito no Ubisoft Connect até sexta-feira, 25 de novembro. Se você nunca jogou, recomendamos que aproveite!