A imagem nos permite ver os novos sprites – Multiplayer.it

vamos ver isso imagem de alta resolução A partir de remake gótico Nova aparência diabinhos, ou como essas criaturas foram recriadas no remake em que a Alkimia Interactive está trabalhando para a coleção Embracer. Eles não são os inimigos mais formidáveis ​​do jogo, mas, especialmente no começo, eles ainda podem lhe causar alguns problemas.



Novos sprites do remake gótico

As informações fornecidas pelos desenvolvedores são muito breves e descrevem os orcs como criaturas extremamente irritantes para os aventureiros. Em particular, eles poderiam marcar o fim de guerreiros menos experientes. Orcs tendem a atacar em grupos e flanquear o inimigo, atacando-os com cadarços, espadas enferrujadas e qualquer outra coisa à mão.

EU Maher E eles têm uma mão rápida, tanto que roubaram o almanaque de Talas em seu acampamento. Tudo o que resta é restaurá-lo.

Nós lemos Descrição oficial Do jogo:

A fim de obter a vasta quantidade de minério mágico necessário para forjar armas poderosas, o Rei Rhobar II coloca todos os cativos disponíveis nas minas de Khrenys para trabalhar. Para evitar que ele escape, o governante pede aos melhores mágicos que façam uma barreira mágica, mas algo dá errado. A magia fica fora de controle e um motim transforma as minas em uma zona sem lei controlada pelo mais violento dos prisioneiros.

O rei é forçado a entrar em acordo com os líderes da nova facção, enquanto a tensão entre os vários grupos que habitam a mina continua a crescer. O que ninguém espera é que a chegada de um prisioneiro desconhecido mudará completamente a situação.

Características : Volte para a colônia em um remake completo do popular e revolucionário jogo gótico de 2001. Descubra mais uma vez o mundo de uma colônia de mineração com seus segredos e dificuldades.

Desempenhe o papel de um herói desconhecido – decida o destino de um prisioneiro que deve sobreviver em um mundo cheio de animais selvagens, criaturas e prisioneiros perigosos.

Um remake completo e fiel do Gothic 1 original.

Um sistema de combate aprimorado que traz a dinâmica central do original para a era moderna.