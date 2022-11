Samsung, uma smart TV de 50 polegadas que custa muito pouco: o display

Talvez não haja momento melhor do que este. Se você vai Troque a TV em casa É mais do que aconselhável – quase aconselhável – fazê-lo agora: obrigado pelas ofertas Semana da Amazon Black Friday Nunca antes os preços das TVs inteligentes – de qualquer fabricante e tamanho – foram tão acessíveis.

em mim cabo Nós possuímos Abertura de dois canais dedicados a ofertas: “Mostras de Tecnologia” e “Mostras em Casa”. A primeira é para promoções em dispositivos tecnológicos, e a segunda é para produtos domésticos (ferragens, alimentos, bebidas, higiene pessoal, bricolage, animais de estimação). Para se inscrever gratuitamente, basta clicar nos dois links abaixo.

o SmartTV Samsung 50 polegadas A série Q65B é um exemplo. obrigado pelo Painel LED de pontos quânticos e tudo Processador Quantum 4K Lite A experiência visual e a experiência sonora são de primeira qualidade. As cores estão mais vivas do que nunca e as configurações de imagem se adaptam automaticamente ao software graças à inteligência artificial. Os recursos inteligentes permitem acessar centenas de canais e milhares de conteúdos multimídia sempre atualizados. E graças à oferta da semana Black Friday, Você pode economizar 42% sobre o preço de tabela.

TV Samsung QE50Q65BAUXZT, Smart TV 4K de 50 polegadas com painel de pontos quânticos e compatibilidade com Alexa

Samsung Q65B Series Smart TV de 50 polegadas: detalhes técnicos e recursos

O segredo da qualidade da Samsung Smart TV oferecida na Amazon está em Painel Bi-LED e Quantum Dot. A combinação dessas duas tecnologias garante contraste mais preciso e maior volume de cor do que o normal. As imagens são mais realistas e detalhadas, para uma experiência de visualização incomparável. Claro, também Processador Quantum 4K Lite Ajuda a melhorar a qualidade da imagem: usando algoritmos de inteligência artificial, é capaz de adaptar as configurações e a qualidade da imagem em tempo real.

EU’Sons de rastreamento de objetos e aSom adaptávelPor um lado, garante uma qualidade de som muito elevada. Graças ao OTS, você se sentirá “envolvido” pelo som do programa que está assistindo, enquanto o áudio adaptativo o otimiza com base na análise de cenas em tempo real, para cada tipo de conteúdo.

Plataforma hubs inteligentes Ele também fornece recursos avançados para conteúdo multimídia e muito mais. Você pode assistir centenas de canais de TV com o Samsung TV Plus ou instalar aplicativos do Samsung TV Plus Principais serviços de streaming de vídeo e áudio. Adicionado a isso está a capacidade de fazer chamadas de vídeo sem usar um computador ou smartphone (é necessária uma webcam compatível) ou controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis graças ao Smart Hub integrado. A compatibilidade com Alexa e outros assistentes de voz permite que você controle sua TV (e os próprios dispositivos de automação residencial) com comandos de voz simples.

Samsung Smart TV de 50 polegadas em parcelas na Amazon: oferta

Os acordos da Black Friday desta semana derrubaram o preço da Smart TV de 50 polegadas da Samsung para um nível mais baixo de todos os tempos. O desconto de 42% sobre o preço de tabela permite-lhe poupar 380€: compre hoje Você só paga 519,00 euros em vez de 899,00 euros.

Os membros básicos que adicionaram um cartão de crédito ou débito aos seus métodos de pagamento podem Compre Samsung Smart TV em parcelas sem juros E sem custos de investigação. Desta forma, o arquivo O Samsung QE50Q65BAUXZT custa € 43,25 por mês por 12 meses. Resumindo, pouco mais de uma xícara de café por dia para uma das melhores TVs inteligentes de gama média do mercado.

