As autoridades chinesas apreenderam 7,6 toneladas, todas falsas – Nerd4.life

Alfândega do aeroporto de Pudong de Xangai apreendeu bem 7,6 toneladas a partir de cartão de Pokémon Falso, destinadas ao mercado europeu. A remessa partiu de uma empresa da província de Qingdao (Qingdao Import and Export Co., Ltd.) e seu destino final foi a Holanda.

De acordo com Pokeguardian, para torná-lo suspeito despachantes alfandegários Os cartões não foram declarados com a marca, nos documentos de viagem. A marca Pokémon é protegida por direitos autorais na China e pelas leis locais, portanto, exportar cards falsos é contra a lei.



É difícil distinguir cartões falsos de cartões reais / Shanghai Daily Pictures

Quando os clientes abriram os baús, eles encontraram cartões de Pokémon embalados neles. no total eu pacotes falsos Havia mais de 400.000, o que é uma quantidade realmente enorme.

Alguns dos cartões, que foram mostrados à imprensa chinesa, foram escritos em espanhol, por isso é duvidoso que os pacotes falsos viajem por toda a Europa assim que chegarem à Holanda, é claro que são vendidos como originais.

É difícil para o usuário médio distinguir entre pacotes falsos e reais, a menos que olhe atentamente para qualidade de impressão e detalhes. O conselho, como sempre, é comprar cartões de vendedores de renome, que dão garantias meticulosas sobre seus produtos.

Claro que é bom e certo que Autoridades chinesas Eles bloquearam o upload, mas alguém se pergunta, assim como a fonte, se eles realmente pegaram todos (os documentos falsos editados).