Aqui estão as campanhas de outubro de 2022 e como completá-las – Nerd4.life

estrelas do playstation Agora está disponível na Itália, o que significa que os membros do programa de fidelidade da Sony podem começar a completá-lo Campanhas Para ganhar recompensas e pontos, o último dos quais pode ser usado para resgatar várias recompensas, incluindo jogos completos e dinheiro da PlayStation Store. Abaixo, informamos sobre as campanhas atualmente disponíveis para outubro de 2022, Como você completa isso? E que recompensas eles oferecem.

Abaixo estão as campanhas do PlayStation Stars para Outubro de 2022:

Este é o dia da banana

Meta : Inicie qualquer jogo PS5 ou PS4

: Inicie qualquer jogo PS5 ou PS4 prêmio : objeto digital “Banana Boomerang”

: objeto digital “Banana Boomerang” Limite : 14 de outubro de 2022

: 14 de outubro de 2022 Uma descrição: Vamos pensar no enorme impacto que uma banana humilde teve: já foi uma iguaria exótica, e hoje uma das frutas mais populares do mundo, especialmente como um telefone falso para os boomers.

check-in em outubro

Meta : Inicie qualquer jogo PS5 ou PS4

: Inicie qualquer jogo PS5 ou PS4 prêmio : Item digital “PlayStation Tyrannosaurus Rex Demo”

: Item digital “PlayStation Tyrannosaurus Rex Demo” Limite : 31 de outubro de 2022

: 31 de outubro de 2022 Uma descrição: Feliz outubro! É sempre um prazer encontrá-lo novamente

Desafio Guerreiro Global Online

Meta : Jogue um dos seguintes jogos: Street Fighter V e Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7

: Jogue um dos seguintes jogos: Street Fighter V e Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7 Limite : 31 de outubro de 2022

: 31 de outubro de 2022 prêmio : um objeto digital “O novo troféu de brinquedo”

: um objeto digital “O novo troféu de brinquedo” Uma descrição: Luta para comemorar os 30 anos de Haddockin.

Jogo de Calor / 1994

Meta : Comece cada um dos seguintes jogos pelo menos uma vez que inclua a música de 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Humano (mais do que seres humanos), até o amanhecer (noite selvagem) e chuva torrencial (ruas da Filadélfia).

: Comece cada um dos seguintes jogos pelo menos uma vez que inclua a música de 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Humano (mais do que seres humanos), até o amanhecer (noite selvagem) e chuva torrencial (ruas da Filadélfia). prêmio : Item digital heroico “Sony Chord Machine”

: Item digital heroico “Sony Chord Machine” Limite : 15 de novembro

: 15 de novembro Uma descrição: Iniciar um jogo idêntico de marca de 1994

Selecione títulos da PlayStation Store

Meta – Compre um dos seguintes jogos na PlayStation Store: FIFA 23 Standard Edition, The Last of Us Part I, NBA 2K23 para PS5, Inscryption, Valkyrie Elysium e Tunic.

– Compre um dos seguintes jogos na PlayStation Store: FIFA 23 Standard Edition, The Last of Us Part I, NBA 2K23 para PS5, Inscryption, Valkyrie Elysium e Tunic. prêmio : 50 pontos

: 50 pontos Limite : expirado (em outros países válido até 31 de outubro)

: expirado (em outros países válido até 31 de outubro) Uma descrição: Encontre o seu próximo jogo favorito! Compre um desses jogos selecionados na PlayStation Store.

NB: Atualizaremos esta página se outras campanhas forem adicionadas em outubro.



estrelas do playstation

Também incluímos todas as recompensas (itens digitais, jogos PS5 e PS4, dinheiro da PlayStation Store) que você pode trocar por pontos PlayStation Stars.

O PlayStation Stars é o programa de fidelidade para jogadores de PS5 e PS4 lançado hoje na Itália. A associação é totalmente gratuita e você pode se inscrever através do aplicativo PlayStation ou este é o endereçoAqui você também encontrará o FAQ completo em italiano para este serviço.