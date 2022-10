Samantha Cristoforetti direto: Hoje tente voltar à Terra e siga a trincheira

Hoje, 14 de outubro, Samantha Cristoforetti tentará mais uma vez retornar à Terra com a tripulação do Crew-4. O novo horário de partida, que sempre aguarda as avaliações meteorológicas na Flórida e especialmente no Golfo do México, está definido provisoriamente para as 17h45 (horário italiano), com as operações de atracação começando duas horas antes. Ele estava programado para desistir 22,50 ainda hoje.

A luz verde ao vivo de ontem, 13 de outubro – segunda tentativa – durou pouco, menos de uma hora. Ela estava novamente “CristofoReady” (como os americanos chamam) ou Cristoforetti pronta para iniciar o voo de volta da Estação Espacial Internacional após completar a missão Minerva ESA, um mergulho de mais de 30 mil quilômetros por hora que inclui também o descarte, não experientes seis astronautas italianos o precederam. Um último suspiro olha para a cúpula, olha para os leões espaciais e celestiais verdes da Terra, então decola na espaçonave Freedom. como sempre. As partidas começaram às 14h, mas a parada final chegou às 15h porque o tempo no Golfo do México não era animador: a partida estava marcada para as 16.05 hoje com acesso dentro 23.43sempre hora italiana, sempre hoje.

por Paolo Ricci Petti

Direção direta para baixo

Resumindo e impedindo uma maior deterioração das condições climáticas na Flórida, as manobras de descolamento da espaçonave SpaceX CrewDragon Freedom de Elon Musk, fretadas pela NASA, serão retomadas amanhã, 14 de agosto, para terminar em uma das quatro áreas designadas na baía. México, abandonou ontem por razões meteorológicas, sempre 3 do Oceano Atlântico ao largo da Flórida.

Com ela na espaçonave estão Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Desde o momento da separação da ISS da nave Crew Dragon Freedom até o momento da atracação, são esperadas aproximadamente 8 horas de queda controlada.

Samantha Cristoriti da ESA, neste momento, passou 170 dias na Estação Espacial Internacional como parte da missão Minerva. Entre 2014 e 2015, o homem de 45 anos passou mais 199 pessoas na missão Futura. Foi o primeiro líder europeu do ISSE a atingir outros recordes graças a um total de 370 dias no espaço, mais quatro do que em Lucas ParmitanoRecordista italiano até agora.

Poesia para saudar o espaço

仰观 宇宙 之 大,俯 察 品类 之 ,,所以 游 目 骋怀,足以 视听 之 ,,信 可乐 也。

Olho para cima, vejo a imensidão do universo, inclino a cabeça e observo os muitos mundos.

O olhar voa, o coração se expande, dos sentidos a alegria vem ao topo, e de fato isso é felicidade. pic.twitter.com/0e7cMWshle – Samantha Cristoforetti (Astro Samantha) 12 de outubro de 2022

experimentos

Numerosos experimentos foram realizados, principalmente no laboratório da Unidade Europeia Columbus da Estação Espacial Internacional, seis dos quais foram projetados pela ASI, desde o efeito da microgravidade no sistema reprodutivo feminino até as consequências da radiação no azeite extra-virgem italiano. Há também muitas atividades de postagem para escolas e primeiros vídeos postados no TikTok por um astronauta.

nova entrega

À tarde, Cristoforetti passou o comando da Estação Espacial Internacional (ISS) para o cosmonauta Sergei Prokopyev. Depois de agradecer ao Centro de Controle e às agências espaciais parceiras da ISS, o astronauta disse à Agência Espacial Europeia (ESA): “Obrigado à Itália, meu país, pela oportunidade de estar a bordo da estação espacial.” Ela esteve no comando da Estação Espacial Internacional por 15 dias: o segundo comando mais curto depois da colega americana Shannon Walker, que durou 11 dias. Foi uma festa lotada: havia 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. “Aqui no avião houve um rodízio de tripulação para Velozes e Furiosos – disse o italiano – foi um evento curto, mas intenso. Tive a sorte de ter tido essa oportunidade, é um prazer, uma honra e um privilégio compartilhar essa experiência com vocês. ” ela disse novamente. “Obrigada a todos.” O astronauta disse novamente, dirigindo-se ao Centro de Controle da Terra, NASA e Agência Espacial Européia.

Os 30 agora estão se preparando para enfrentar a longa viagem de volta com os companheiros do Comando 4 e os americanos Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. A escotilha do ônibus Crew Dragon Freedom está programada para fechar hoje às 23h20, horário italiano, partir às 1h05, horário italiano, 13 de outubro e pousar às 23h41 no mesmo dia. Os sete membros da Expedição 68 permanecem a bordo da estação espacial: o novo comandante Prokopyev, que chegou no navio em 21 de setembro com o americano Francisco Rubio e o russo Dmitriy Petlin, bem como a tripulação de 5 composta pelos americanos Nicole Mann e Josh Cassada . A russa Anna Kekina e a japonesa Koichi Wakata.

desejos de astronauta

“Espero ver minha família e amigos novamente em breve e poder tomar um bom banho”, disse o astronauta de 30 anos da Agência Espacial Européia (ESA) na entrevista coletiva da NASA ontem e da qual participou. Com os seus companheiros de tripulação 4. Na frente já não existia a correcção aplicada no dia anterior após uma pequena saliência – explicou a ESA – com o bordo de um dos muitos instrumentos instalados nas paredes das unidades do laboratório.

“Quando volto à Terra, gosto de passar muito tempo no meio da naturezaMeu raciocínio depois de quase seis meses trancado em uma grande carruagem: o desejo por ar fresco e o cheiro de grama atinge instantaneamente o terceiro lugar entre os desejos dos astronautas depois dos abraços dos membros da família e banhos básicos.

Após o desembarque e exibição na Flórida, Samantha Cristoforetti chegará imediatamente a Colônia, onde mora com sua família (sócio Lionel Vera, filha Kelsey Amell e filho Dorian Leaf), onde está localizado o Centro Europeu da Agência Espacial Européia. Treinamento de astronauta.

Samantha Cristoforetti com seu parceiro francês Lionel Vera e seus filhos Kelsey Amell e Dorian Leaf: A imagem foi colada pelo astronauta por trinta anos na bolsa do kit usada durante uma caminhada espacial.

Comparado com sua primeira vez no espaço, com a missão Futura da Agência Espacial Italiana (ASI), AstroSamantha disse: “Então ele tinha tantas coisas para aprender e estar no espaço foi tão emocionante que a memória de seus primeiros dias está borrada hoje”.“. “Nesta segunda missão – acrescentou – pude apreciar mais o que estava acontecendo e entender mais detalhes“. Certamente, o saldo desta segunda missão, Minerva, da Agência Espacial Européia, que começou em abril passado e agora está em sua fase final, é certamente positivo, mas nela registrou importantes recordes, como ser o primeiro astronauta europeu a enfrentar uma caminhada espacial e ser Ele tem o comando do caso. Também é importante equilibrar experimentos científicos em andamento ou iniciados por essa equipe.

A espaçonave SpaceX CrewDragon de Elon Musk pousa em águas da Flórida. A espaçonave é então conectada a um guindaste de uma nave de apoio: os astronautas, um pouco confusos, pousam diretamente no convés. A espaçonave fica muito preta ao atravessar a atmosfera a mais de 30.000 quilômetros por hora, com o escudo térmico tendo que suportar temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius, mais do que a de um alto-forno. Na verdade, a espaçonave está envolta em plasma roxo e fumegante (vídeo abaixo)

Nenhum dos seis astronautas italianos que precederam Samantha Cristoforetti havia usado a manobra do fosso, que era popular durante as missões Apollo e não foi usada pelos russos e chineses. Franco Mallerba, Maurizio Chile, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano voltaram à Terra com o ônibus espacial deslizando majestosamente como um planador ou sofrendo o duro impacto da espaçonave Sogos nas estepes do Cazaquistão. Afinal, o descarte de espaçonaves tripuladas está no sótão desde 1975 (o programa Apollo-Soyuz que deu um bom impulso à Guerra Fria) até 2020. (Aparência Especial do CrewDragon).

Com os russos e os chineses

Samantha Cristoforetti foi treinada mesmo assim para se separar de seus amigos astronautas da Soyuz e até dos chineses: a italiana participou de um curso inédito com astronautas quando parecia que as relações entre a Agência Espacial Européia e a Agência Espacial Chinesa (CNSA) deveriam dar frutos .. para a ocasião, aprendeu tanto chinês (seu sexto idioma) que, sem intérprete, deu uma entrevista na televisão estatal de Pequim. Abaixo da matéria está um vídeo imperdível. De fato, nos cosmonautas épicos, apenas o italiano e o alemão Matthias Maurer podem se gabar dessa tripla competência.

missão nemo

Além disso, o astronauta do Trentino, entre a missão Futura e a missão Minerva, também foi o comandante da missão NEMO nas mesmas águas em que ocorrerá a operação de pulverização: na costa da Flórida, uma base da NASA está instalada no fundo do mar que é usado para treinar, testar equipamentos e conduzir experimentos científicos. Também com ela estava a americana Jessica Watkins, uma ex-time de rugby de 7 anos, com quem ela divide uma missão com Minerva.

Hoje é dia de pulverização! Acabamos de sair do cais e estamos indo para Aquário. Vamos mergulhar e depois colocar capacetes para nossa primeira viagem de familiarização para fora do país.

Foto do treino de capacete na semana passada. # Nemo 23 pic.twitter.com/Bvb9oz0VPh – Samantha Cristoforetti (Astro Samantha) 13 de junho de 2019

Paulo Ricci Petit