Lançamento do ônibus espacial AstroSamantha, Crew Dragon LIVE – Espaço e Astronomia

O vaivém Crew Dragon Freedom iniciou o voo que trará de volta a astronauta da ESA Samantha Cristoforetti e os seus três companheiros de tripulação 4, os americanos da NASA Bob Hines, como Jill Lindgren e Jessica Watkins. O ônibus espacial da SpaceX separou-se do Nó 2 (Zenith) da Estação Espacial Internacional e o voo para a Terra levará cerca de sete horas, com pouso às 22h50 no Oceano Atlântico, ao largo de Jacksonville (Flórida).

fechamento de abertura

Depois de vestir os trajes preto e branco típicos das tripulações do ônibus espacial Crew Dragon, os astronautas do Crew 4 beijaram e abraçaram os sete companheiros que permaneceriam na estação espacial.

Então Samantha Cristoforetti e Jessica Watkins fecharam a escotilha do ônibus espacial Crew Dragon Freedom, conectado ao Nó 2 (Zenith) da Estação Espacial Internacional; Em seguida, eles tomaram seus lugares em ambas as extremidades da fileira de quatro lugares do ônibus espacial SpaceX, no centro da qual estão sentados o líder da tripulação 4 Kjell Lindgren e o piloto Bob Hines.

Imediatamente depois disso, começaram as operações de descompressão, necessárias para garantir que o ônibus espacial fosse lançado lentamente e com segurança da estação orbital.

Samantha Cristoforetti olha para a Terra da cúpula, a grande janela panorâmica da estação espacial (Fonte: ESA, Twitter)

saudade do espaço

O último tweet de AstroSamantha é cheio de nostalgia: “Vou sentir falta desse ponto de vista”, escreveu ele, acompanhado de uma foto dele olhando para a Terra do domo, a grande janela panorâmica da estação espacial. O astronauta também postou no Twitter um vídeo da Terra à noite com luzes que desenham as feições das costas e são mais focadas e intensas em consonância com as grandes cidades. Ele escreveu: “Voe como eu uma última vez!” “Adeus e, como sempre, obrigado por todos os peixes!”, acrescentou, citando um de seus livros favoritos, “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams.