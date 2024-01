Radiowave Internet, a conexão de alta velocidade que supera a fibra: como fazer funcionar

Uma grande inovação que promete revolucionar a forma como acedemos à Internet, com maior cobertura e eficiência.

Numa época em que quase todas as atividades ocorrem na Web, o acesso à Internet de alta velocidade tornou-se uma necessidade básica para as empresas. Com o advento de novas tecnologias, as comunicações em banda larga estão passando por uma grande transformação. Entre estes, A conexão à Internet através de ondas de rádio está cada vez mais se mostrando uma solução revolucionáriaFornece desempenho que em muitos casos excede o das fibras ópticas tradicionais.

Antes de pensar em ativar a conexão de rádio, É fundamental verificar a cobertura na área onde está localizado seu escritório ou casa. Isto pode ser feito através dos websites da Agcom e do Plano Estratégico Nacional de Banda Ultra Larga do MiSE, que fornecem informações atualizadas sobre a implantação da rede. Além disso, os websites dos prestadores de serviços de telecomunicações estão a dotar-se de ferramentas específicas para verificar a disponibilidade do serviço em cada região do país.

É uma tecnologia ainda pouco explorada, mas que apresenta grandes vantagens

No centro do sistema de rádio da Internet estão as estações base, conhecidas como BTS. Estas estações estão equipadas com antenas e transmissores que enviam e recebem sinais de rádio. O BTS converte dados digitais em ondas de rádio que podem viajar pelo ar. Estas ondas de rádio podem transportar dados em altas velocidades em diferentes frequências, dependendo da tecnologia e das licenças disponíveis.

Os usuários finais, como empresas ou residências, instalam antenas receptoras (semelhantes às usadas na televisão via satélite). Essas antenas captam os sinais de rádio enviados pelo BTS. Uma vez recebido o sinal de rádio, ele é convertido em sinais Ethernet ou Wi-Fi que podem ser usados ​​por dispositivos eletrônicos Do seu modem ou roteador.

Há pelo menos três razões convincentes para considerar a tecnologia de rádio ou de acesso fixo sem fio (FWA). O primeiro é A ampla cobertura garantida por esta tecnologia. As empresas que operam em áreas difíceis podem aproveitar a conectividade sem fios para superar a exclusão digital, garantindo um excelente desempenho mesmo na ausência de cobertura de fibra.

Outra grande vantagem é a continuidade do serviço: As empresas podem utilizar a conectividade sem fio para criar uma linha de backup, diversificando assim as tecnologias e os pontos de acesso à rede, para manter uma conexão constante mesmo em caso de falhas. no fim, Não há dúvida de que a Internet RFID garante desempenho superior às alternativas. A rede sem fio ponto a ponto dedicada oferece desempenho semelhante à fibra dedicada, mas com custos e tempos de configuração mais baixos.