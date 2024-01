Dragon's Dogma 2: um vídeo de 18 minutos mostrando os quatro capítulos para você começar

IGN EUA publicou um Vídeo de 18 minutos de Dragon's Dogma 2 Onde podemos ver os diferentes protótipos dos personagens que o jogador pode controlar durante o jogo. Vamos falar do mágico, do guerreiro, do lutador e do ladrão.

o vídeoQue você pode encontrar abaixo, começando com um gladiador armado com espada e escudo. Esta é provavelmente uma das categorias mais equilibradas. Vemos a luta com o gigante, e também com a turma dos ladinos, que usa duas adagas e tem vantagem na agilidade.

Passamos então para o guerreiro, que usa uma espada larga para atacar com força e causar grandes danos. Por fim, vamos passar para o Feiticeiro, que é capaz de usar a varinha para atacar à distância usando itens.