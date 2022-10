Vídeo mostrando o jogo com GeForce RTX 4090 e mod “next gen” – Nerd4.life

o canal Sonhos digitais do YouTube Compartilhe um vídeo dele aparecendo Filme Cyberpunk 2077 reproduzido com um GeForce RTX 4090 Com ray tracing e mods de “próxima geração”. Você pode assistir ao vídeo acima.

Mais precisamente, um computador executando esta versão do Cyberpunk 2077 baixa o seguinte elementos:

Placa mãe: aorus x670 machado

Processador: Ryzen 9 7950xx

RAM: GSKILL Trident Z5 NEO

GPU: Nvidia RTX 4090

SSD M2: Samsung evo 970 evo

SSD: Crucial mx500 2TB

Disco Rígido: Seagate Barracuda 14TB

AIO WC: Artic Liquid Freezer 360

PSU: Fique calmo com força reta

Ventiladores: NB eloop b12-p

Quanto ao moderno usado, em vez disso, é Isso está disponível através do Nexusmods. Este é o Realistic Reshade e modlist. Este mod oferece uma série de melhorias gráficas com perda mínima de taxa de quadros (1 ou 2, de acordo com o criador. Cyberpunk 2077, em vídeo compartilhado, roda em torno de 80 fps na maioria das vezes.

Nos digam, Qual a sua opinião Quem é o Cyberpunk 2077 nesta versão? O jogo te convence graficamente, ou você acha que já viu versões de maior qualidade?

Lembre-se de que o Cyberpunk 2077 recebeu um novo aumento de popularidade após a chegada dos Edgerunners e que Expansão multimídia Está apenas no começo: por exemplo, um romance personalizado foi anunciado.