Sony diz o que a Microsoft não pode fazer, mesmo que adquira Call of Duty – Nerd4.life

Aquisição da Activision Blizzard É verificado pelo CMA, o órgão antitruste inglês. É claro que a Sony não quer que tudo passe e eles não querem isso Chamada à ação Exclusivo para Xbox. No entanto, de fato, a Sony também está preocupada com o fato de a Microsoft ter se apossado dessa saga e ter indicado o que a empresa concorrente não deveria poder fazer neste caso.

Especificamente, o Termos referenciados pela Sony PlayStation – Além do fato de Call of Duty ainda ser multiplataforma – são os seguintes:

A Microsoft não deve criar conteúdo adicional exclusivo para a versão Xbox de Call of Duty

Microsoft não precisa dar melhor desempenho ao Call of Duty no Xbox

A Microsoft não deve oferecer nenhum benefício do Xbox Game Pass para quem joga Call of Duty

Quanto ao último ponto, as vantagens de Call of Duty sobre Xbox Game Pass Pode incluir modos ou recursos adicionais ou simplesmente o fato de o jogo estar incluído no Xbox Game Pass, o que definitivamente está nos planos da empresa, talvez até o D1.



Personagem de Call of Duty: Modern Warfare II

Teremos que esperar que o CMA tome uma decisão final sobre essa questão. Enquanto isso, a entidade levantou muitas dúvidas sobre a aquisição e discorda da entidade brasileira.