A Ilíada, a partir de hoje 30 de junho de 2021 mostra o “novo”. Aqui está o que aconteceu

Antevisão das notícias da Ilíada hoje, 30 de junho de 2021. Às 18 horas, como esperado, o show “Flash” de 120 shows terminou. Um show que foi comercializado no tempo até poucos minutos atrás. E o que aconteceu às seis da tarde? Como estão os shows da Ilíada? Como esperado e previsto por nós, a oferta do Iliad 120 Giga continua, em uma versão “nova” ao invés de nova. Ou seja, está oficialmente incluído no Lista de preços da Ilíada Portanto, abandonando seu nome flash.

The Iliad News 30 de junho de 2021

Portanto, todos os shows da Ilíada que podem ser ativados em junho foram confirmados. O Giga 120 deixou de ser um flash mas inclui sempre minutos ilimitados, mensagens de texto ilimitadas e 120GB de internet, mesmo em 5G, por € 9,99 mensais.

O Iliad 80 Giga também foi confirmado, como esperado, a oferta ainda não expirou e, portanto, pode ser ativada por todos os novos clientes. Esta oferta inclui 80 GB de Internet, minutos ilimitados e mensagens de texto ilimitadas a um custo de 7,99 € por mês. Ao contrário do display de 120 GB, ele não oferece a possibilidade de uso 5G da quarta operadora móvel. Assim, o acesso à rede 5G continua sendo uma característica definidora da oferta principal de 120 GB.

O que muda a partir de 30 de maio de 2021

Assim, não há mudanças significativas na substância, como presumimos dias atrás. Assim, em julho de 2021, a Ilíada também continuará sua onda de continuidade, reafirmando as ofertas do pôquer: