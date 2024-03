As aplicações do smartphone são utilizadas várias vezes ao dia, por isso há quem goste de personalizá-las, tendo um papel de parede próprio, fácil de ver e que corresponda às suas necessidades. Parece ser a última tendênciaÍcone bege do WhatsAppQue combina bem com qualquer outra cor e não faz cócegas nos olhos como o verde claro normal. Veja como ativar o modo bege no WhatsApp alterando a cor do ícone.

Whatsapp muda de cor?

Recentemente, o recurso de personalização de ícones e logotipos de aplicativos voltou. Clássico Tom verde O que o Whatsapp manteve desde seu início está sendo cada vez mais substituído por cores diferentes e inusitadas nas capturas de tela Estética Compartilhado por muitos usuários. Entre estes, Cor begeEm nome do gosto estético mínimo e das cores neutras que garantem elegância, ordem e máxima personalização.

Apesar da enorme demanda dos usuários, Whatsapp Ainda não foi sugerido oficialmente que o ícone ou sua cor possam ser alterados. Isso não quer dizer que não vá acontecer, dado o interesse na customização da interface que vem marcando toda a linha Meta ultimamente.

No Whastapp, por exemplo, é possível escolher entre o modo claro e escuro (também útil para não cansar muito os olhos à noite) e de fato pode haver novidades nesse ponto, mas não há uma nova cor para o logotipo do aplicativo. Apesar disso, mudar para o modo bege é totalmente possível e seguro.

Como ativar o modo bege para o ícone

Como mencionado anteriormente, no entanto Ative o modo bege para o ícone do WhatsApp Não é possível confiar nas configurações do aplicativo oficial, o que não permite isso no momento. Portanto devemos Uso de aplicativos externosé especializada em personalizar ícones em seu smartphone.

Esses aplicativos não interferem em nada no funcionamento do aplicativo Whatsapp (nem nos dados relacionados), mas simplesmente alteram sua estética no seu smartphone. Comparadas às plataformas mais antigas, as que hoje circulam nas lojas oferecem uma ampla escolha, com uma apresentação visual impecável e muitos ícones prontos para você escolher.

Fique por dentro do tema do logo do WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados Lançador Novadisponível na maioria das lojas de hardware móvel, que permite ativar o notório modo bege com muita facilidade.

Como fazemos

para Mude a cor do ícone do WhatsApp E ficar bege com o Nova Launcher é o suficiente Instale-o gratuitamente Na sua loja, inicie-o e na gaveta de aplicativos selecione Whatsapp. Depois, basta selecionar o lápis bege e pronto. Alternativamente, você também pode alterar a cor simplesmente mantendo pressionado o ícone do Whatsapp e selecionando-o (sempre após instalar o aplicativo para esse fim).

Obviamente, o mesmo procedimento se aplica a todos os aplicativos dedicados à personalização, que muitas vezes também permitem escolher fontes de texto, cores, fundos criativos, etc. Pesquisando na web, você pode encontrar facilmente tutoriais sobre como fazê-los Logotipos personalizadosAlém dos muitos artistas digitais que trabalham com isso.

A única precaução é verificar cuidadosamente o aplicativo antes de instalá-lo – e faça você mesmo Fontes oficiais Como a Play Store e a Apple Store – e talvez também verifique as avaliações de outros usuários, as permissões necessárias e uma descrição de como funciona.

Novidades em breve, novas cores para o tema do app

Ainda não é possível obterÍcone bege do WhatsApp Sem aplicações externas, mas em breve deverá ser possível ativar o modo de interface para esta e outras cores. Além de Modo escuro e claroNa verdade, o Whatsapp parece estar adicionando outros para melhorar a experiência do usuário.

A versão beta 2.24.10.70 para iPhone geralmente contém esse novo recurso, com opções que variam de azul, rosa, roxo e muitas outras cores. Se a novidade for apreciada, é muito provável que seja introduzida nas primeiras atualizações úteis.