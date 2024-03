PS5 Pro: novas especificações para frequências de CPU e ray tracing aparecem

Nas páginas do Insider Gaming, Tom Henderson compartilhou Mais especificações para PS5 Proou qualquer que seja o nome do suposto console aprimorado por hardware da Sony, será lançado no final de 2024.

Após os primeiros rumores sobre um aumento significativo na velocidade de exibição, tecnologia proprietária de upscaling PSSR e maior poder em termos de teraFLOPS, os insiders voltaram ao oficial, revelando que o PS5 Pro terá Taxa de transferência de memória do sistema 576 GB/s (18 GB/s). Em comparação com os 448 GB/s (14 GB/s) do modelo atualmente no mercado, estamos falando de um aumento de 28%. Henderson acrescentou que o PS5 Pro terá um sistema de gerenciamento de memória mais eficiente, portanto os ganhos em termos de largura de banda poderão ser maiores.

Além disso, o PS5 Pro terá a mesma CPU do PS5, mas poderá usar “Modo de alta frequência“, o que aumentará a frequência em cerca de 10%, para 3,85 GHz. Este modo permite que o controlador aloque mais energia, mas provoca uma redução de 1,5% na velocidade da GPU, o que deve traduzir-se numa diminuição de 1% no seu desempenho, praticamente irrelevante, dados os benefícios potenciais.

Já o setor de áudio terá o PS5 Pro ACV com maior clokque deve garantir desempenho 35% maior e possibilidade de processamento de mais frequências de convolução (técnica de simulação de acústica de salas) e efeitos FFT ou IFFT.