Ilíada lança o novo espetáculo do mês | Com isso é impossível terminar Gigas

Por acaso você está procurando uma nova oferta móvel? O que você tem atualmente não o satisfaz, mas lhe custa uma fortuna? Bem, não tema, porque novamente Ilíada vem em seu socorro Neste calor infernal de agosto. De fato, a conhecida companhia telefônica anunciou recentemente a chegada de uma nova e empolgante oferta que permitirá acessá-la Para os muitos serviços com os quais você pode sempre manter contato e ligar para todos os seus contatos na Itália e no exterior.

A Ilíada e as Aberturas, uma nova a cada mês!

Desde sua chegada à Itália entre 2018 e 2019, a Ilíada apareceu literalmente constantemente Novas ofertas vantajosas para os clientes já registados, mas também para os que ainda não o foram. Um dos primeiros chamados “Ilíada 50”, que de fato autorizou a passagem de muitos usuários para este iniciador. No entanto, isso foi descontinuado a partir de 2021, mas, apesar disso, novos dispositivos foram lançados desde então e são mais úteis do que antes. Seja assim na hora que isso apareceu muito confortáveltambém porque era permitido ser usado 50 GB em 4G, mensagens e chamadas ilimitadas para todos.

Desde então, o leque de ofertas cresceu para patamares extravagantes, algumas delas destinadas mesmo a quem viaja. No exterior e até na Suíça. é exatamente sobre 5 GB a mais na UE Com o qual é possível obter 5 GB de dados móveis adicionais em territórios europeus e “5 GB na Suíça” para uso na Suíça. Para mais informações indicamos você ao nosso artigo dedicado. Agora, é hora de falar sobre a Apresentação do Momento: Recentemente anunciado Iliad Flash 180.

Eliad Flash 180, tudo que você precisa saber!

A Ilíada anuncia diretamente durante o dia 8 de agostoE Flash 180 É o novo pacote que permite o acesso Muitos benefícios por apenas € 9,99 por mês Isso só está disponível até até 14 de setembro. Primeiro de tudo lá 180 GB de conexão de internet 5G (Deles você pode encontrar o artigo sobre o tema neste link) que atualmente está ativo em 3.000 municípios em toda a Itália e nas maiores cidades. Pode ser É usado por uma gama mais ampla de dispositivos do que nuncaEntre eles temos grandes marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, Realme e muitos mais. Mais tarde também está incluído Chamadas e mensagens para todos, tanto na Itália quanto no exterior.

Depois disso, os deuses também estão incluídos Serviços de ajuda, e portanto secundário, mas ainda útil em diferentes situações e circunstâncias. Entre eles estão os seguintes: Secretária eletrônica (no 401), Ligue para mim (se a secretária eletrônica estiver ativa), Ponto de acesso, Verificação de saldo de crédito (número gratuito 400), Secretária eletrônica visual, Exibição do número de chamada, Chamada em espera (se o número estiver ocupado), Entrada de controle consumo, bloquear números ocultos, discagem rápida, filtrar chamadas e SMS e encaminhá-los para correio de voz no exterior. Resumindo, é muito conveniente por € 9,99 por mês!

falar dos custos de ativaçãoQuem já se inscreveu no Iliad Show e gostaria de mudar para o Flash 180 poderá fazê-lo. Diretamente nas lojas da operadora, ou no local Enquanto eles têm um show Com um pacote de dados menor e a um preço igual ou menor, eles farão isso de graça. Por outro lado, quem não tem contrato paga A primeira “taxa” de 9,99€ e também a ativação do novo chip ao mesmo preço, num total de cerca de 20€..