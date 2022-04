Melhores ofertas de primavera da Amazon

Escolha o melhor fones de ouvido ou fones de ouvido Comprar ofertas de primavera da Amazon não é tão simples quanto parece. O mercado está realmente cheio de ofertas e você tem que ter cuidado porque o risco de escolher um produto inválido está sempre ao virar da esquina. Aqui está um resumo Guia de compras Para evitar cometer um erro no produto.

Se você não sabe que tipo de fone de ouvido sem fio comprar, a primeira coisa a considerar é definitivamente O uso a ser feito Porque isso nos permite entender para qual classificação e para quais características nos direcionamos. Por exemplo, se você estiver procurando novos fones de ouvido para escutar musica Confortavelmente em casa, para conversar na rua ou no trânsito da cidade, você definitivamente procura dois produtos diferentes.

Tipos de melhores fones de ouvido ou fones de ouvido para comprar na Amazon

Se você não sabe quais fones de ouvido ou fones de ouvido escolher, com as ofertas de primavera da Amazon, porque não conhece todas as diferenças e oportunidades, aqui está uma seleção dos principais recursos a serem avaliados: Fones de ouvido no ouvidoEles são mais populares hoje porque são facilmente inseridos no ouvido e facilitam a audição em movimento. A principal característica do programa Fones de ouvido É fácil de transportar, devido ao seu pequeno tamanho, é conveniente para todos os dias, mas também para viajar. Por outro lado, você obviamente perde a qualidade do som que nunca estará no nível dos fones de ouvido que você ouve ou ouve; Em vez disso, esses na orelha Eles são muito comuns, mesmo que tenham dimensões maiores do que as dos fones de ouvido. No fim, acima da orelhaSem dúvida, possui um conjunto de cabeça grande e confortável. Eles consistem em grandes asas que ajudam a reduzir o ruído externo e envolvem completamente os ouvidos do ouvinte. São os auscultadores que, sem dúvida, garantem maior conforto e maior qualidade. Por outro lado, definitivamente não são muito confortáveis ​​para o dia a dia, dado o tamanho.

Quais fones de ouvido comprar com Amazon Spring Deals

Além desses recursos, existem também recursos mais técnicos, como:

lá confidencial , ou seja, a pressão sonora expressa pelos fones de ouvido em relação à tensão aplicada. Isso é medido em decibéis (dB) e o valor determina o nível de som máximo reproduzido com fidelidade. Portanto, quanto maior o valor de dB, maior o volume do som reproduzido sem distorção. Um bom valor de fone de ouvido é de pelo menos 85 dB.

Converter um sinal elétrico em som. Diferentes tipos de atuadores são usados ​​pelos fabricantes (bobina, chassi balanceado, atuadores eletrostáticos ou atuadores magnéticos planares) e cada um se distingue e difere em tornar o som mais claro. abertura ou fechamento Os fones de ouvido podem ser caracterizados por uma estrutura aberta ou fechada. No caso de uma estrutura aberta, isso significa que a parte de trás dos fones de ouvido está aberta e isso permite que o som flua para fora para criar uma sensação mais natural. Por outro lado, no entanto, desta forma, um bom isolamento não é garantido e até mesmo o baixo não funciona no seu melhor. Por outro lado, fones de ouvido fechados isolam o ouvinte e reduzem ao máximo a dispersão do som, mas isso soará menos natural.

Melhores fones de ouvido sem fio e fones de ouvido Bluetooth

É hora de comprar seus fones de ouvido e fones de ouvido Bluetooth graças às ofertas de primavera na Amazon. SoundPEATS TrueAir2 é sinônimo de qualidade: ótima audição, cancelamento de ruído e leveza.

Nenhuma introdução necessária para este produto, atualmente oferecido na Amazon: AirPods de 2ª geração.

O SoundPEATS Air3 oferece som superior e conectividade impecável, e os alto-falantes Bluetooth V5.2 e 14,2 mm analisam detalhadamente os detalhes e fornecem um campo sonoro amplo e graves precisos para notas bonitas e desimpedidas.

Até 25 horas de reprodução com som potente e de alta qualidade, conexão dupla para ouvir música e fazer chamadas usando um ou ambos os fones de ouvido.

Até 5,5 horas de audição com uma única carga completa, mais 19,5 horas adicionais fornecidas pelo estojo de carregamento. Em vez de botões, os fones de ouvido esportivos usam um chip de toque de alta precisão para fornecer controle de toque.

Desempenho superior, à prova de poeira e à prova d’água, perfeito para treinos diários de estrada / academia e outras ocasiões.

Fones de ouvido sem fio de alto desempenho, até 9 horas de audição (e mais de 24 horas com o estojo de carregamento).

Depois de escolher o uso e o tipo preferido de fone de ouvido sem fio ou fone de ouvido bluetooth, tudo o que resta é avaliar o melhor disponível no mercado e tomar uma decisão.

O primeiro modelo, embora não seja sem fio, é sobre a orelha. Os fones de ouvido Studio Pro 10 OneOdio são fones de ouvido profissionais para DJ com baixo dinâmicoO driver de neodímio de 50 mm reproduz toda a dinâmica da música, proporcionando aos DJs agudos nítidos, médios confortáveis ​​e graves profundos e nítidos de que precisam.

Os auscultadores Sony WH-CH510 são leves, têm uma bateria de longa duração e permitem-lhe ouvir música durante todo o dia com som de alta qualidade.

O fone de ouvido bluetooth HOMSCAM T13 está equipado com o mais recente chifre bobina móvel Com um driver dinâmico maior, ele oferece graves profundos e os mais altos níveis de clareza. O microfone de alta definição integrado garante a qualidade da comunicação e transmissão estável, além de proporcionar um som imersivo perfeito.

Usado por muitos AirPods mais vendidos e garante 24 horas de audição. Dois microfones Beamforming, dois sensores ópticos, um acelerômetro de movimento e um acelerômetro de som.

Até 8 horas de audição. Chamadas de alta qualidade Interaja com o assistente de voz graças aos microfones integrados.

Fones de ouvido confortáveis ​​e seguros, mesmo em movimento. Som realista da Bose: Sinta a música como se estivesse assistindo a um show ao vivo.

Ouça os detalhes minuciosos de suas músicas favoritas com os fones de ouvido Bose. Cancelamento de ruídoDois microfones de detecção de ruído detectam e filtram até 95% do som ambiente.