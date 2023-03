Ferrari, você quer ficar animado? Ouça o som do carro novo é assustador (vídeo)

A Ferrari sempre sabe como impressionar seus muitos fãs, mesmo que tenha se superado neste caso.

A Ferrari é uma marca de carros excepcional, certamente única e capaz de feitos épicos desde o momento em que começou sua longa, sinuosa e magnífica ascensão de uma pequena empresa italiana à rainha do mundo automotivo. Os carros a cavalo dançantes nem sempre fazem sorrir até mesmo o mais fervoroso dos entusiastas, ou entusiastas de quatro rodas.

Por exemplo, quando a empresa sediada em Maranello anunciou planos para construir um SUV, muitos torceram o nariz. Então, ele mudou de ideia. Repense rapidamente também. E nós acreditamos muito nisso, olhamos e consideramos A Ferrari Purosangue teve um enorme impacto no mercado automotivo.

Aliás, apesar de ter criado um SUV, a ruiva criou um carro que ia ao encontro da sua filosofia e do estilo inconfundível que sempre a caracterizou. A exclusividade e o luxo de um veículo são diferentes do que eram no passado, mas são incomuns e previsíveis. E mesmo assim, bem, não faltou sentimento.

O design puro (sangue) é simplesmente único

Ferrari puro-sangue, um Um SUV elegante, luxuoso, único e distinto. Uma espécie de obra de arte com quatro rodas de cinco metros de comprimento e dois de largura. 1,5 metros de altura e 2000 kg de peso. Por um lado, uma performance simplesmente intimidadora, mas falaremos disso em breve. As novas cavas das rodas são utilizadas para gerir os fluxos de ar, mas também para gerar uma sensação de leveza em todo o veículo.

Existem dois spoilers traseiros, o primeiro localizado no nível do teto e o segundo localizado na borda do capô traseiro para regular o fluxo aerodinâmico e a pressão do ar em altas velocidades. As portas traseiras são um verdadeiro toque de sofisticação: abrem-se como um livro e apresentam estilo Purosangue.

O quadro de liga de alumínio torna o carro menos pesado do que realmente éPelo menos é essa a sensação que o motorista tem. Quanto às linhas, é uma Ferrari de ponta a ponta. Bonito na aparência, elegante por dentro e esportivo por fora. Parece mais uma fusão de um crossover esportivo e um sedã do que um SUV. Em suma, uma criatura que personifica perfeitamente o estilo da marca italiana por excelência. Os entusiastas realmente gostam disso.

Ferrari Thoroughbred: shows assustadores e vídeos assustadores

No entanto, o charme da Ferrari Purosangue não está apenas nos gráficos e na estética, mas também no desempenho. Tudo graças a Motor V12 naturalmente aspirado, capaz de liberar até 725 cavalos de potência na potência máximacom a potência passando pelas rodas traseiras e eixo dianteiro.

A caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades torna o motor Ferrari ainda mais potente e emocionante. Com efeito, este SUV Capaz de atingir 310 quilômetros por hora no desempenho máximo; Também pode ir de 0 a 100 em cerca de três segundos e de 0 a 200 em cerca de dez.

Um testemunho visual e sonoro do que pode fazer é dado pela redação na estrada Motor 1, com um vídeo realmente arrepiante. Em pleno estilo Ferrari, as emoções nunca o decepcionam, mas também nunca o decepcionam. Vendo bem…e ouvindo cada V12.