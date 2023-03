O patch Wild Hunt 4.02 está disponível para PC, PS5 e Xbox – Multiplayer.it

The Witcher 3: Caçada Selvagem eu recebi o Atualização 4.02 sobre PC, PS5, Xbox Series X | S.: esta é uma atualização de grande porte, que apresenta muitos novos recursos em todas as três plataformas, especialmente para melhorar o desempenho do jogo.

A atualização de Witcher 3: Wild Hunt foi anunciada esta manhã para melhorar o uso da CPU no PC, restaurando a oclusão de ambiente baseada no horizonte e Resolve muitos problemas técnicos Com base no feedback recebido até agora dos usuários.

Em relação às versões de console, o patch melhora o desempenho e, também neste caso, resolve uma série de problemas técnicos. Em todos os casos, a imersão na água se torna mais realista, adicionando um efeito de refração à reflexão do espaço da tela e às reflexões do traçado de raios.

Numa área puramente técnica, a CD Projekt RED resolveu um problema com algumas texturas e com o ajuste do motion blur. Em seguida, o changelog da atualização indica uma longa lista de bugs e falhas relacionadas à jogabilidade que foram corrigidas.

Para conferir a lista completa das novidades do patch 4.02, basta visitar O site oficial do jogo. Aqui, você encontrará nossa análise da versão de próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt.