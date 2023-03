Xiaomi 13, a oferta é incrível: o preço caiu

Abre semana b Superpromoção Com alguns iguais. A novinha estreou oficialmente no mercado ontem, 12 de março Xiaomi 13, o mais recente smartphone topo de gama lançado pela gigante chinesa no mercado. Um dispositivo único: um processador de alto desempenho, um setor fotográfico criado em colaboração com a Leica, um design elegante e também uma tela com dimensões compactas e fluidez muito alta. Em suma, tudo o que você esperaria de um smartphones premium Lançado nestes primeiros meses de 2023.





Um dispositivo que, como o mercado nos habituou nos últimos meses, também O preço do menu é bastante alto. No entanto, a grande notícia diz respeito a B Lançamento promocional Que encontramos apenas um dia após o lançamento oficial no mercado: hoje, de fato, é Xiaomi 13 Disponível em um 19% de desconto E poupe mais de 200 euros. Uma oferta incrível para um aparelho que só está no mercado há um dia e já o encontramos com “desconto de IVA”. Se procura o melhor smartphone novo para comprar, esta é a promoção para si. Não deixe escapar.





Ficha técnica do Xiaomi 13: características

“Sua obra-prima.” o Reivindicações Xiaomi usa para O novo Xiaomi 13 Demonstra a ambição deste dispositivo. Um smartphone que tem tudo para se tornar um dos melhores no primeiro semestre. Vejamos em detalhe a ficha técnica.

Ele começa instantaneamente em marchas altas. o Xiaomi 13 Dr. é distintoTela PRO AMOLED HDR de 6,36 polegadas Resolução extremamente alta e brilho máximo de 1900 lúmens. o E6 tela AMOLED Garante mais brilho com menos desgaste. E para fechar o círculo, há uma taxa de atualização de até 120 Hz, o que o torna super suave no uso diário, especialmente com videogames e aplicativos sociais. Excelente desempenho é garantido Processador Snapdragon 8 Gen 2, a mais recente joia lançada pela Qualcomm. Ele suporta 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna, o que é suficiente para aplicativos, fotos e documentos pessoais.

para o setor fotográfico Xiaomi 13, a gigante chinesa fez parceria com a Leica, que trabalhou tanto em hardware quanto em software. Atrás há um arquivo Câmera tripla com sensor principal de 50MP; Câmera grande angular de 12MP e câmera telefoto de 10MP. lá câmera frontalPor outro lado, de 32 megapixels. Tudo isso é aprimorado pelos vários modos de disparo que aproveitam ao máximo o trabalho dos engenheiros da Leica. Em todas as situações, mesmo nas mais complexas, as fotos e os vídeos ficam perfeitos.

Fechamos com um bateria 4500mAh O que permite chegar ao final do dia sem problemas e com Carregamento turbo de 67W Demora pouco mais de meia hora para obter 100% de autonomia.

Xiaomi 13 em oferta na Amazon: preço e desconto

Super oferta de lançamento para o Xiaomi 13, o mais recente smartphone lançado pela empresa chinesa no mercado. Hoje o encontramos na Amazon em um A um preço de 895,55 euroscom um 19% de desconto em comparação com o preço de tabela. Desnecessário dizer que se trata de Baixa histórica E também o melhor preço da web, ao qual você pode adicionar todas as garantias garantidas pela Amazon, desde a entrega super rápida até a devolução gratuita até 30 dias após a compra. Ao comprá-lo hoje, você economizará mais de 200 euros e também poderá pagar em prestações usando o serviço oferecido pela Cofidis. Difícil de encontrar melhor: compre agora.

