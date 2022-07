Ele dá o jogo para a namorada, que enche o porão de esquisitices – Nerd4.life

O usuário do Reddit SuspiciousPop1066 ficou feliz em doar uma cópia do The Elder Scrolls V: Skyrim para ele menina. Mas ele não achou que iria encher Porão De sua casa nos baldes de água jogar. Ele imediatamente se perguntou por que faria isso, postando um clipe sobre o lugar fofo na internet, para o deleite das redes sociais que imediatamente participaram fazendo a hipótese mais bizarra.

Como você pode ver, o seção Atire muito. A razão é fácil de explicar: todos esses baldes de água sobrecarregam significativamente o jogo, fazendo com que ele fique mais lento. De acordo com SuspiciousPop1066, a garota levou cerca de um mês para encher o porão com baldes e fazer outras atividades normalmente nesse meio tempo.

Em Skyrim eu baldes Eles são úteis para cobrir os olhos dos NPCs quando você quer cometer um assalto, mas na prática, empilhar muitos é inútil. Além disso, a estética do local não significa que você ganhe muito dinheiro.

No clipe também é relatado que SuspiciousPop1066 tem a vampira Serana como seguidora, que pode ser obtida completando o DLC Dawnguard. Que todos esses baldes estão alimentando o amor entre os dois de maneiras que não sabemos?

Seja como for, este não é o primeiro caso de empilhamento compulsivo de itens em Skyrim. No passado havia aqueles que enchiam a casa do Prisium com queijo e aqueles com livros. Então cada um tem o seu.