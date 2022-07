Anunciando os jogos da segunda metade do mês – Nerd4.life

Através do Xbox Wire Pages, a Microsoft anunciou a chegada de novos jogos para Xbox Series X | S, Xbox One e PC para catalogar Xbox Game Pass A no segundo semestre de julho de 2022 Para assinantes do serviço, que nos próximos dias será enriquecido com seis novos títulos, incluindo Watch Dogs 2.

Então vamos ver quais jogos estarão disponíveis no Xbox Games Pass em Segunda quinzena de julho de 2022:

As Dusk Falls – Nuvem, Console e PC – 19 de julho

Ashes of the Singularity: Escalation – PC – ID @ Xbox – 19 de julho

Watch Dogs 2 – Nuvem, Console e PC – 19 de julho

MotoGP 22 – Nuvem, console e PC – 21 de julho

Tormento: Marés de Numenera – Nuvem e Console – 21 de julho

Insider – Nuvem, Console, PC – ID @ Xbox – 29 de julho



A programação do Game Pass para a segunda quinzena de julho não é particularmente abundante, mas falta qualidade. Entre os próximos jogos, sem dúvida se destaca As Dusk Falls, o drama interativo criado por veteranos da Quantic Dream e sobre o qual publicamos nossa análise apenas hoje.

Entre as outras adições estão Watch Dogs 2, a segunda parte da série Open World da Ubisoft, na qual jogamos o hacker Marcus Holloway, e Inside, o popular jogo de plataformas de quebra-cabeça da Playdead, autores de Limbo.

Por outro lado, os fãs de jogos de corrida em duas rodas ficarão felizes com a inclusão do MotoGP 22, enquanto aqueles que preferem jogos de RPG certamente não perderão o Torment: Tides of Numenera da InXile.

O que você acha da chegada dos jogos ao catálogo do Xbox Game Pass durante a segunda quinzena de julho de 2022? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.

