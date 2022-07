Jogos grátis: GOG desenfreado, oferece 38 ótimos jogos para PC

Que melhor maneira de começar a semana do que com um novo download jogos grátis para o computador. Agora estamos acostumados a trocar testes gratuitos ao longo da semana graças a diversas lojas digitais e empresas mais generosas, e o GOG é definitivamente um deles. A popular loja CD Projekt RED nos acostumou no passado neste momento, também Hoje, um grande número de videogames é abandonado Tudo isso será substituído e descoberto.

Vamos falar sobre Ben 38 jogos grátis Para adicionar à sua biblioteca de jogos digitais do GOG, entre elas estão as muitas experiências que fizeram a história dos videogames no PC. Entre esses títulos há muitas coisas boas não tão ruins quanto Os dois primeiros capítulos de uma história lendária como uma história Manuscritos Sheikh. Mas as surpresas não param por aí, e na longa lista de títulos gratuitos você também pode ver nomes como Shadow Warrior, Beneath a Steel Sky e muitos mais.

Além dos pilares do gênero RPG, tiro em primeira pessoa (FPS) e aventuras gráficas point-and-click, entre os quase quarenta jogos gratuitos para PC premiados pelo GOG, há também experiências mais modernas como Hello Neighbor e Gwent. Para recuperar todos esses 38 títulos, você só precisa de uma conta GOG e pronto. Depois de ter esses trabalhos, você os encontrará em sua biblioteca de jogos e, a partir daí, poderá começar a descobri-los.

Obviamente, nosso conselho é Faça todos os seus 38 jogos grátis O que o GOG oferece agora, mas saiba que haverá outras oportunidades de expandir a biblioteca de jogos para PC nos próximos dias. Como de costume, de fato, na próxima quinta-feira à tarde também haverá uma nova onda de títulos gratuitos que serão oferecidos por outra loja popular, a Epic Games Store.