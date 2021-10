Um novo mundo, um fenômeno estranho que apavora os jogadores

New World, o jogo multiplayer online produzido pela Amazon Studios, parece ter se preparado para o Halloween com um visual perturbador, mas emocionante.

Na verdade, mais de uma pessoa no reddit disse que fez um descoberta estranha Enquanto ele estava ocupado em uma relaxante viagem de pesca. A sociedade que está nascendo e crescendo em torno do novo mundo é certamente promissora, mesmo que os números sejam um pouco instáveis. No entanto, a indicação de que o desenvolvedor se preocupa com seus jogadores foi definitivamente o fato de que o famoso mau funcionamento dell’invincibilità Foi captado e levado como um rejuvenescimento rápido e indolor.

Embora haja muitos jogadores Quem lançou tudo, ainda conseguimos encontrar uma forma de nos surpreender com o que se passa dentro deste jogo multijogador online. A história do usuário do reddit parece perfeita para o Halloween.

Novo mundo, convoque os Ghostbusters … ou a Guarda Costeira

Uma pessoa que se encontra na frente de um jogador enquanto em um dos aquários do Novo Mundo se apresenta a pescaria Ele tem algo surpreendente: um navio fantasma Brilhe à distância. Aparentemente, o aparecimento deste navio gerou discussão no fórum dedicado ao jogo produzido pela Amazon, e assim descobrimos que o sortudo, devemos chamá-lo assim? lilpixieBA Ele não estava sozinho em experimentar esta visão Mas, ao mesmo tempo, muitos usuários, mesmo entre aqueles que jogam desde o lançamento, ainda têm a sorte de vê-lo.

O pequeno vídeo postado no reddit também recebeu alguns comentários ruins de quem não achou bom postar um vídeo que pudesse ser comparado a um spoiler. O que nos consola é que em vez disso A grande maioria dos usuáriosTanto aqueles que afirmam ter visto o navio fantasma quanto aqueles que afirmam não ter visto estão felizes que lilpixieBA se deu ao trabalho de gravar e compartilhar este pequeno vídeo.

Alguns eram especialmente fofos comentários De pessoas que anunciam discretamente Depois de jogar por mais de 100 horas E não ser capaz de ver o navio onde este outro usuário viu. Se você quiser tentar capturar um navio fantasma, que alguém jocosamente diz que leva as almas dos jogadores alfa, você pode sair. Cape Thomas Beach Uma primeira luz.