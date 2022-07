Jeff Grubb fala sobre a sequência, destacando o cenário e o período de lançamento – Nerd4.life

Grupo Jeff Compartilhe um novo boato, desta vez dedicado aos seguidores tácitos de Imortais da Fênix Ascendente. O repórter falou sobre o período de lançamento, configuração e muito mais no podcast Game Mess Decides.

De acordo com Grubb, a busca de Immortals Fenyx Rising é mais do tipo Função. O nome de produção deste novo jogo é “Oxygen”. Isso nos permitirá escolher nosso personagem entre um menino e uma menina e toda a aventura será baseada em Cultura polinésia no Havaí.

Parece ser assim estilo de desenho Será sempre florido, mas não será idêntico ao de Immortals Fenyx Rising, que é muito parecido com Breath of the Wild. Fala-se até de um “reboot” gráfico.

Além disso, de acordo com Grubb, o jogo ainda é um Pré-produção: Atualmente, apenas a arte conceitual está disponível. O período de lançamento pode ser 2025, embora seja muito cedo para dar uma data específica. A questão é que este projeto ainda está em seus estágios iniciais e levará algum tempo para a Ubisoft ter algum tempo para publicar o jogo.

O co-anfitrião da Game Mess então decide perguntar a Grubb se a sequência de Immortals pode ser um dos jogos não anunciados que a Ubisoft cancelou recentemente. Grob afirma que pode, mas ele não acha que seja o caso.

A dupla então afirma que uma reinicialização gráfica, com uma nova configuração e as melhores ideias do primeiro capítulo, pode ser uma combinação bem-sucedida para esta sequência/episódio. O que você acha disso?