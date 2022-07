Microsoft, Activision e antitruste da UE se reúnem com Sony e Nintendo sobre aquisição – Nerd4.life

EU ‘Antitruste Europeu convocou meu rival Microsoftentão, basicamente Sony e Nintendopara ouvir sua opinião sobre a aquisição Activision Blizzard e seus efeitos potenciais.

Alguns dias atrás, surgiu que a investigação antitruste inglesa sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, mas também aparece no nível Comissão Europeia Algo está se movendo, e o escopo desse processo não pode ser considerado de outra forma.

De acordo com um relatório publicado pelo Politico, o regulador antitruste expressou preocupação com possíveis restrições ao acesso a franquias como Chamada à ação Em plataformas diferentes do Xbox, uma vez concluído o processo de aquisição.

Isso não é tudo: o organizador também quis esclarecer a possível possibilidade desta Xbox Game Pass O desembarque em plataformas rivais, um problema que já foi abordado no passado pela mesma casa em Redmond, foi desaprovado pela Sony e pela Nintendo.

Em suma, parece que ainda pode haver algumas armadilhas no caminho deste processo excitante e complexo, enquanto se diz que a Comissão Federal de Comércio pode aprovar a aquisição em agosto.