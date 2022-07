As vendas caíram acentuadamente na Europa no primeiro semestre de 2022, Xbox Series e Switch cresceram – Nerd4.life

o vendas A partir de PS5 EU Gotas Em 44% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo período, as vendas do Nintendo Switch cresceram 7%, enquanto as vendas do Xbox Series X e S cresceram 9%.



PS5, vendas caíram 44% na Europa no primeiro semestre de 2022

Observe que PS5 e Xbox Series X têm hardware grande problemas de estoque Em um determinado período, o que afetou muito o resultado. O Nintendo Switch não teve nenhum problema relacionado ao estoque. PS5 continua sendo o segundo jogo mais vendido na região.

falando sobre Acessórios8,6 milhões (consoles, fones de ouvido e produtos de jogos) foram vendidos em toda a Europa, uma queda de 4,2% em relação ao ano anterior.

O acessório mais vendido é o DualSense, o console oficial do PS5, que registrou um crescimento de vendas de 53% em relação aos primeiros seis meses de 2021. Em segundo lugar está o PS4 DualShock, pois ainda é bem conhecido o quanto o console da geração mais antiga da Sony seja. . Usos.

falando sobre cartão de pontose 10,2 milhões vendidos, uma quantidade semelhante a 2021. O produto mais popular, por uma margem muito grande, é o PlayStation Store Wallet Card.

Em suma, a situação do mercado europeu é altamente volátil e fortemente afetada pela crise dos semicondutores. Veremos nos próximos meses como se desenvolve.