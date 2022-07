O sucesso de “Stray”, o videogame em que um gato de rua é controlado

baixar jogador

Lançado em 19 de julho disperso, um videogame analógico produzido para Windows e PlayStation por desenvolvedores franceses que falam muito por si. dentro disperso O protagonista é um gato que deve tentar encontrá-lo se mudando para uma cidade subterrânea deserta por homens, mas povoada por robôs, máquinas e bactérias carnívoras, os Zorks.

Em termos práticos, é um jogo bastante intimista, feito sobretudo da atmosfera sombria quebrada pelo miado do gato, que se move livremente entre becos, telhados e casas num cenário inspirado A cidade murada de Kowloon, que já foi um bairro independente e movimentado de Hong Kong que foi construído verticalmente em diferentes níveis. O gato herói – que não tem nome – viveu no topo desta cidade deserta, antes de cair dentro e acabar nos níveis mais baixos, povoados por robôs humanóides ameaçados pela crescente presença de bactérias nocivas das quais escapar.

A gata deve retornar gratuitamente ao local hospitaleiro onde morava antes. Para fazer isso, ele deve escalar a cidade deserta para encontrar coisas diferentes e resolver problemas com a ajuda de robôs, que têm o mesmo desejo de ver o mundo livre, e para isso o ajudam. Nos estágios iniciais do jogo, o gato encontra um pequeno drone – chamado B-12 em homenagem ao desenvolvedor do jogo – que lhe fornece uma mochila para que ele possa interagir com os robôs e tecnologias que encontra à medida que avança.

A história pode ser concluída em cerca de sete horas de jogo, mas tudo é diferente de como você decide persegui-la: pode ser concluída em duas horas, mantendo apenas a história principal, ou em mais de oito horas, gastando tempo explorando-a . Paz .. todas as voltas e reviravoltas da cidade e a conclusão dos contos secundários que abundam.

Graças a uma campanha promocional direcionada que capitalizou a popularidade indiscutível dos gatos na Internet, os conteúdos disperso Há semanas que circula muito nas redes sociais: atualmente é um dos videogames mais seguidos transmitidos em plataformas como Twitch e YouTube, e os usuários parecem estar divididos igualmente entre homens e mulheres, o que não é incomum em uma região ainda predominantemente masculino.

As críticas foram unanimemente positivas. A beira ele escreveu quem – qual disperso “Melhora os jogos de aventura ao transformar o usuário em um gato, mudando a perspectiva que o gênero precisa.” Alexis Ong ele escreveu Ao invés disso com nervuras Essa produtora BlueTwelve “poderia colocá-lo em uma favela steampunk Da era vitoriana e ainda teria o mesmo efeito: cuidado e preocupação constantes com nosso amiguinho laranja.

Depois de muitas experiências mal sucedidas em jogos de role-playing com cabras, gansos, cães e tubarões, uma das chaves para o sucesso de disperso Isso parece ser exatamente o que se encaixa no papel dos gatos, que em termos de tamanho e capacidade são capazes de oferecer uma experiência de jogo diferente e interessante, mantendo-se dentro dos limites do mundo como o conhecemos.

O jogo foi criado ao longo de sete anos como um projeto independente por desenvolvedores franceses conhecidos sob os pseudônimos de Koola e Viv, e se reuniram com BlueTwelve depois de trabalhar na Ubisoft. Em 2016, os dois publicaram alguns trechos do jogo online e no mesmo ano a Annapurna Interactive, produtora americana, tornou-se sua distribuidora. Quatro dias após o lançamento, disperso Continua sendo o videogame mais baixado no Steam, o principal agregador de videogames no PC e um dos videogames mais vendidos no PlayStation, pois também foi incluído no catálogo de jogos para download para assinantes Plus.

– Leia também: Algumas cidades querem um ‘gêmeo digital’