Viajar em um Maserati a 300 km / h na estrada: que perigo (vídeo)

O protagonista deste filme certamente não terá medo de velocidade. As imagens contêm um novo Maserati MC20.

A casa do Trident está de volta para surpreender o mundo com o lançamento do MC20. MC significa Maserati Corse e recebeu o nome do supercarro MC12 de 2004. Por outro lado, o número 20 indica o ano em que o carro foi lançado. O carro esportivo de dois lugares levou os fãs da marca de volta aos anos dourados da Maserati, Excepcional design esportivo. Em alguns elementos estilísticos, você lembra do MC12, embora não seja um supercarro com motor V12.

De fato, o MC12 está equipado com o Ferrari F140, um V12 derivado do motor instalado no Ferrari Enzo, com ângulo de inclinação de 65 graus e cilindrada de 5.998 cc. Por outro lado, o MC20 lançou o Neptune, motor V6 biturbo de 630 cv, carro-chefe da divisão de tecnologia da Maserati, capaz de empurrar o carro a uma velocidade de 325 km/h, 730 Nm de torque. Um monstro como você verá no vídeo abaixo. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em apenas 2,9 segundos, enquanto leva 8,8 segundos para percorrer de 0 a 200. O carro, além de ser uma farpa, também é esteticamente futurista. O supercarro é agressivo, mas mantém um toque clássico. O MC20 tem as seguintes dimensões: comprimento 467 cm, largura 197 cm, altura 122 cm.

Outra característica são as portas que abrem para cima, tornando o acesso dos passageiros cênico e muito prático. O cockpit é elegante e inovador, com duas telas de 10 polegadas, uma para instrumentação e outra para entretenimento. O MC20 também é muito leve, devido à presença maciça de fibra de carbono. Na verdade, a estrutura foi projetada com Dallara. Além desta versão fechada, a Maserati lançou uma variante Spyder e um modelo totalmente elétrico chegará no futuro, considerando também o compromisso de Modenese com a Fórmula E. Ouvindo o som do carro em plena aceleração, pode-se dizer que o carro elétrico futuro pode esperar. Alfa Romeo, Disco Volante baseado na Ferrari está de volta? Aqui está uma visualização prévia (vídeo).

A pérola desta jóia requintada é derivada especificamente do motor V6 de 3,0 litros com bancos de cilindros de 90 graus com lubrificação por cárter seco, equipado com um sistema de velas duplas e ignição pré-câmara derivada da Fórmula 1. O motor é alimentado por 2 turbocompressores, sistema de injeção direta e indireta de combustível a 350 bar através de dois injetores por cilindro, totalizando doze. O motor também é parcialmente derivado do Ferrari SF90 montado na rua V8 Ferrari F154 e adota alguns componentes do motor V6 Alfa Romeo 690T do Giulia Quadrifoglio. Transmissão de dupla embreagem de oito marchas em banho de óleocom 6 relações de potência e duas relações de conforto, está localizado na parte traseira e é fornecido pela americana Tremec, ou o mesmo Corvette C8.

A Maserati, cuja velocidade ultrapassou os 300 km/h

Mecanicamente, o carro Trident é uma obra de arte. A suspensão, com geometria triangular telescópica com eixo de direção virtual com amortecedores Bilstein, possui afinação eletrônica automática. Por outro lado, o sistema de freios é feito pela Brembo. Os discos de aço, 380mm na dianteira com pinças de 6 pistões e 350mm na traseira com pinças de 4 pistões, também estão disponíveis em 390mm e 360mm carbono-cerâmica. O MC20 possui rodas de liga leve de 20 polegadas, desenvolvidas em colaboração com a japonesa Bridgestone, de 245/35 na dianteira e 305/30 na traseira. Da web, sempre há filmes muito estranhos. Veja o lava-jato em uma Ferrari Roma muito suja: Veja o que acontece (vídeo).

Tanto o chassi quanto o piso aerodinâmico são projetados para maximizar a eficiência e a força descendente, gerando cerca de 100 kg de força descendente em velocidades acima de 200 km/h. No vídeo abaixo, você pode apreciar o design de interiores. Os bancos são fornecidos pela Sabelt e possuem acabamento em Alcântara e fibra de carbono preta para evitar reflexos no para-brisa. O vídeo AutoTopNL abaixo mostra o incrível poder do MC20. Nas autoestradas alemãs (Autobahn), não há limites de velocidade. Os motoristas podem fazer força, sem se preocupar com multas, mas ultrapassar os 300 km/h na rodovia ainda traz riscos. Não sendo uma pista, basta um mal-entendido para desencadear um trágico acidente. O cara ao volante queria testar a si mesmo e testar o carro italiano.

A capacidade de aceleração do carro é evidente desde as primeiras voltas. Talvez seja mais difícil domá-lo abaixo de 130 km/h, em vez de empurrá-lo a toda velocidade na estrada reta. O piloto parece estar muito feliz com a corrida do MC20, atingindo uma velocidade máxima de 304 km/h, verificada por GPS, enquanto o velocímetro digital do carro marca 313 km/h. O Maserati de dois lugares poderia ir para o 325, mas o testador ficou satisfeito. Este vídeo vai fazer seus olhos rolarem. Este carro tem que ser conduzido na pista para tirar o máximo proveito, mas na Alemanha as autoestradas tornam-se circuitos reais. Não é a primeira vez que este troço de estrada se torna este local extraordinário de circulação ilimitada.