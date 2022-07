Confira o vazamento via Discord para um novo jogo de Xbox e PlayStation – Nerd4.life

de acordo com um vazamento A partir de informações recebidas do Discord e depois devolvidas nas mídias sociais, diz-se que a Capcom está trabalhando em um novo jogo conhecido como paraíso dos caçadores de monstros. Conforme indicado, o jogo será esperado no Xbox e PlayStation.

Como você pode ver no tweet acima, através do Discord você tem acesso a uma tela que te recompensa com algum tipo de código Monster Hunter Paradise e você pode escolher entre Xbox e PlayStation. O usuário do ResetEra alegou que tentou seguir um guia de vídeo de um usuário do Twitter e conseguiu obter a mesma página do Discord.

Não está claro que tipo de jogo é esse. Fala-se de Monster Hunter 6, que é um spin-off ou sequência de Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village: Parte da saga publicada em 2015 para o 3DS, é um videogame dedicado a Palico. Este jogo é desenvolvido pela FromSoftware e, de acordo com o usuário do ResetEra, um jogo sem nome da FromSoftware que está nos estágios finais de desenvolvimento pode ser. No entanto, é uma conexão sem fundações de concreto.

Por enquanto, é tudo uma mistura de rumores e vazamentos. Não há mais nada a fazer a não ser esperar por novas informações oficiais da Capcom.