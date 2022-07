Google Pixel 6 Pro: que desconto!

Todo fã de iPhone que conhecemos sempre elogia a mesma coisa: “Se eu fosse comprar um dispositivo que não fosse da Apple, minha escolha seria um smartphone do Google”. Como você o culpa? Os dispositivos do Google são conhecidos por seu design original, mas acima de tudo por sua fluidez e segmento de imagem. Hoje escolhemos este mostrar para você em AmazonasQuem paga o preço do novo? Google 6 Pro solidão 711,00 euros.

Google Pixel 6 Pro: o topo de gama que você estava esperando

O coração pulsante do Pixel é Tensor do Google, O primeiro processador projetado pelo Google que ajuda a tornar o Pixel 6 Pro o smartphone mais rápido e inteligente de todos os tempos, do Google. A bateria dura o dia todo e recarrega rapidamente, adaptando-se às suas necessidades e fornecendo energia para os aplicativos que você usa com frequência. Aqui encontramos um novo setor fotográfico que é forte em relação ao passado. As três lentes profissionais permitem capturar até os menores detalhes. Entre essas câmeras está uma lente telefoto com zoom óptico de 4x que permite que você não perca nenhum momento importante da sua vida. A próxima geração do chip Titan M2 e 5 anos de atualizações de segurança ajudam a proteger seus dados e privacidade. Leva apenas alguns passos para transferir mensagens, contatos e fotos do seu dispositivo antigo e começar Pixel 6 Pro. A nova interface Pixel foi reinventada para ser mais moderna e intuitiva, com cores que refletem seu estilo pessoal, mas permanece incrivelmente fluida e rápida.

Ainda hesita em comprar? Apresse-se porque há apenas alguns itens restantes na Amazon a esse preço ridículo. o Google Pixel 6Pro Pode ser só seu 711,00 euros. Estamos falando de um desconto de 21% em relação ao preço base. Não perca esta oportunidade.

Este artigo contém links de afiliados: Compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão.