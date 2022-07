O Google Pixel 6a está à venda na Amazon com um pacote a um preço nunca antes visto: compre agora mesmo!

O Google Pixel 6a está oficialmente disponível há alguns dias na Amazon. O novo smartphone de gama média Big G foi apresentado em maio passado, e há alguns dias a pré-encomenda foi disponibilizada à espera do lançamento oficial esperado muito em breve, nomeadamente a 28 de julho de 2022.

Existem duas características distintivas desta promoção: Em primeiro lugar, Google está por trás de vender diretamente na Amazon O dispositivo e, em segundo lugar, a possibilidade de comprar um smartphone Com fones de ouvido sem fioA um preço muito atractivo. No passado, é claro, os Google Pixels já eram vendidos no site de comércio eletrônico mais famoso do mundo, mas não havia Big G logo atrás do mesmo comércio: desta vez a casa de Mountain View decidiu ir grande. Ele dirige a venda de seu novo telefone e dá de presente alguns ótimos fones de ouvido Bluetooth.

GOOGLE PIXEL 6A, SUPER PACOTE AMAZON: AQUI ESTÃO PREÇOS E DISPONIBILIDADE

Em detalhes estamos falando Google Pixel Buds Aque encontraremos incluído no preço 459 euros. Esta é uma promoção louca porque os verdadeiros fones de ouvido sem fio valem bem a pena 99 euros, Sendo dispositivos com drivers dinâmicos de 12mm, voz adaptável, Google Assistant, controles de toque e pareamento rápido para pareamento rápido.

Quanto ao Google Pixel 6a, é um smartphone com Google Tensor GS101 a 5nm, com 6 GB de RAM e 128 GB memória interna, Tela OLED de 6,1 polegadas com resolução Full HD+ Com taxa de atualização de 60 Hz e sensor de impressão digital integrado, câmeras duplas com sensor principal de 12,2 megapixels e ultra grande angular de 12 megapixels, com adição de câmera frontal de 8 megapixels e bateria de 4400 mAh . Obviamente um smartphone com conectividade 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C, enfim, tudo isso não é muito redundante em termos de conexões. Neste ponto, basta deixar você com os links da Amazon para comprar o pacote Google Pixel 6a, bem como Pixels Buds A: abaixo de toda a disponibilidade atual.

Google Pixel 6a – smartphone Android 5G desbloqueado com câmera de 12 megapixels e bateria de 24 horas – cinza carvão por 459 euros (sem botões)

🔴 Fonte: Amazon.co.uk