O aplicativo Google Home transformará seu smartphone em um controle remoto para sua TV

O aplicativo Google Home está começando a integrar controles básicos para TVs, você também Use seu smartphone como controle remoto, independentemente de você ter um Nest Hub ou uma TV com Google TV.

Os usuários que estão alguns anos atrasados ​​vão se lembrar da “porta irDA” encontrada nos celulares de antigamente, com a qual também era possível controlar televisores em casa.

O Google Home decidiu assumir essa função com uma atualização de design de aplicativo que começou no verão passado. Alguns controles são realmente possíveis, mas apenas por meio do Nest Hub.

Alguns usuários com TVs compatíveis com Google Assistant e Google Home que participaram da visualização pública do aplicativo observaram que, em vez Os controles da TV agora estão disponíveis diretamente no aplicativo Google Home.

Existem comandos para ligar e desligar a TV, mudar de canal e selecionar fontes, aumentar e diminuir o volume, há um botão de mudo e os de reprodução e pausa de conteúdo multimídia.

Não é necessário ter uma TV com o sistema operacional Google TV. acima reddit Há relatos de pessoas usando o recurso em TVs LG habilitadas para Google Assistant e TVs Samsung conectadas via SmartThings.