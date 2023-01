Nova falha permite que cheats corrompam jogos de usuários individuais – Multiplayer.it

Uma nova falha descoberta em GTA 5 para PC permite aos trapaceiros nada menos que destruir jogos single player de outros usuários, quebrando-os. Basicamente, um trapaceiro não precisa estar em uma sessão de jogo para agir e usar uma falha para bloquear o jogo de outro jogador. Claro que a mesma coisa também funciona nos lobbies do Gran Theft Auto Online.

O problema foi exposto pelo usuário TezFunz2 no Twitter, que recomendou usar um firewall e bloquear todas as conexões para resolver o problema.

TezFunz2: “Jogadores de GTA Online para PC, cuidado. Há alguns novos ‘crashes’ e ‘kicks’ remotos. Seu jogo pode travar em um único jogador ou em qualquer tipo de lobby do GTA Online. Um trapaceiro não precisará estar em uma sessão. Proteger você mesmo, use um firewall para bloquear todas as conexões.”

TezFunz2 acrescentou em outro tweet que a Rockstar Games, o estúdio de desenvolvimento de GTA V, está ciente do problema e está trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível. No entanto, considerando o período de férias, pode demorar mais do que alguns dias para o reparo chegar.

Enquanto isso, o usuário @funcionário Ele postou uma solução alternativa no Twitter, que simplesmente exige que você Baixe a correção de carregamento rápido do Guardian 1.54 E selecione “sessão fechada”.

Então Speydr_AU explicou que, se você quiser trazer amigos para uma sessão de jogo, basta desativar o firewall brevemente, deixá-los passar e reativá-lo.