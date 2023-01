O autor não sabe dizer por que funciona – Multiplayer.it

Como isso acontece Vampiros sobreviventes Foi bem-sucedido? não pergunte Luca Gallantna arte “Bunkel”, eautor Do jogo, porque ela não sabe o que responder. Em entrevista ao IGN.com, ele nos disse que ficou surpreso com a resposta que o jogo recebeu e também chamou de “ótimo” estar na indicação para o The Game Awards.

O desenvolvimento de Vampire Survivors começou em 2020, enquanto a versão final chegará em outubro de 2022, alguns meses após o lançamento. acesso antecipado. Desde então, recebeu quase 170.000 avaliações de usuários no Steam, a maioria delas positivas. como ele fez Galante não faz ideia: “Desde o lançamento, tentei não olhar para os números ou para o que estava acontecendo online para não me distrair. Mantive a cabeça baixa e continuei trabalhando no jogo e na empresa, focando no feedback dos jogadores no Discord e nos fóruns do Steam. Tenho certeza de que o que fez a diferença foram nossos Community Managers, que fizeram e continuam fazendo um trabalho incrível mantendo a comunicação com os jogadores aberta.”

Falando sobre o DLC pago de estreia de Vampire Survivors, Legacy of the Moonspell, Gallant explicou que, como jogador, ele aprecia a ideia de novos conteúdos saindo para os jogos que ele ama, mas hoje muitos DLCs são projetados mais para monetização do que para fornecer um serviço aos jogadores: Sobre o conteúdo para download, tenho hesitado em criar conteúdo, mas ao mesmo tempo não poderia continuar adicionando coisas a Vampire Survivors para me divertir e ter uma empresa em que pensar. Espero que possamos dar o preço certo para os jogadores e que eles adoram.”

Outro tópico interessante é a falta de vampiros em um jogo chamado Vampire Survivors. Será que algum dia veremos? “Nossa equipe de marketing disse que não podíamos responder a isso. O problema é que nossos advogados disseram a mesma coisa. Além disso, o que é vampirismo?” Para resolver, basta ligar para Poppea Pecorina e esclarecer, ou ler nossa entrevista com Galante.