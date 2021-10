Reabastecimento excepcional chegando ao GameStop!

GameStop anunciou Reabastecimento excepcional de PlayStation 5 no seu site. O compromisso na agenda é o compromisso de amanhã, Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 a partir das 16:00.

A ocasião é a ocasião de transmitir o novo episódio ao vivo fluxo No Twitch, a GameStop TV começa às 16h. Durante a transmissão, o horário de abertura das vendas do PlayStation 5 será anunciado. Lembramos que você deve assistir ao nosso canal Telegram e ativar a notificação para ser notificado assim que os controladores estiverem disponíveis. O link para assistir é este.

O episódio de GameStop TV de amanhã será seu tema principal Lançados Pokémon Shining Diamond e Shining PearlQue acontecerá no dia 19 de novembro. A este respeito, destacamos que O pacote de 2 jogos pode ser reservado a um preço reduzido, encontre a oferta neste endereço.

A transmissão será realizada normalmente pela conhecida operadora Kavcania, juntamente com Lorenzo ‘cubanoFazio. O convidado do episódio será um especialista em pokémonFederic 95“, que nos contará a história e a evolução da famosa marca Nintendo.

Será anunciado durante o episódio Quando os pedidos do PlayStation 5 serão abertos no GameStop. um grupo da PS5 A versão digital começa em € 564,99, que inclui um segundo controlador DualSense, uma assinatura de 12 meses para PlayStation Plus ou PlayStation Now e alguns acessórios de sua escolha.

Como nós a criamos Um guia prático que pode te ajudar na sua compra.

