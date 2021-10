A transmissão ao vivo do console vem com atualização – Nerd4.life

Xbox Series X | S e Xbox One Eles podem ter Contração muscular Integrado no software do sistema com uma próxima atualização, entretanto oferecido aos usuários informados e, em seguida, a todos os outros, permitindo que isso Streaming direto do painel do console.

Atualmente, só é possível transmitir no Twitch de um console Xbox por meio do aplicativo selecionado, o que requer que você execute alguns passos e escolha algumas opções para poder transmitir, enquanto com esta atualização, a questão se tornará muito mais Ao vivo.

Depois de vincular sua conta Twitch a uma conta Microsoft em seu console Xbox, ou seja, Xbox Series X | S ou Xbox One, basta acessar a guia “Capturar e compartilhar” No menu de guias principais, escolha Transmissão ao vivo. Neste ponto, você só precisa pressionar o botão “Go live now” para iniciar o streaming da partida, sem etapas adicionais e basicamente sem ter que abrir nenhum aplicativo.

Conforme observado pela Microsoft, o programa só permite que você transmita jogosPortanto, se você sair de um jogo durante o streaming e começar a usar outro aplicativo ou navegar no painel, os visualizadores simplesmente verão uma tela de pausa até que o jogo reinicie.

Além desta atualização no console de streaming ao vivo, a nova atualização também introduz a capacidade de usarXbox Cloud Gaming diretamente do Xbox One, que permitirá a situação peculiar de jogar exclusivamente títulos de última geração, como Microsoft Flight Simulator ou The Medium, diretamente no Xbox One na nuvem.