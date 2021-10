Gastar $ 57.000 em Compensação Covid por Pokémon Card: Preso por Fraude – Nerd4.life

Da Geórgia, dos Estados Unidos, vem o estranho caso de um homem, segundo Reconstrução de Agentes Federais $ 57.000 bem gastos Para uma pessoa cartão de Pokémon Muito raro, mas o problema é que ele teria usado o dinheiro no processo dinheiro do governo Ele foi concedido como compensação pelos danos causados ​​pela Covid e, portanto, acusado de fraude.

De acordo com o Telegraph, Dublin, o residente na Geórgia, Vinath Odomsin, havia solicitado apoio econômico para o programa Economic Disaster Loan (EIDL), que permite o acesso a fundos para aqueles que sofreram danos significativos em seus negócios devido a desastres de vários tipos, caso em que eles são acusados Situação causada pela Covid-19.

Odsen pediu dinheiro por causa de seu próprio dinheiro um trabalho Ele ficou tão arrasado com a epidemia de Covid-19, uma situação que infelizmente é comum agora, que recebeu um fundo EIDL.



Ash e seus companheiros na prisão, de uma cena da série de animação Pokémon

O dinheiro assim obtido será usado para pagar “salários, hipotecas ou aluguéis, custos de equipamentos e outras despesas normais de negócios”, de acordo com os regulamentos do governo dos Estados Unidos.

Em vez disso, parece que Oudomsine, depois de receber $ 85.000, gastou $ 57.789 para comprar um card Pokémon muito raro e não identificado. No entanto, isso não é algo muito raro e caro, com alguns cartões chegando a centenas de milhares de dólares, como um holograma do Charger de 1999 que foi vendido por cerca de US $ 400.000.

Em qualquer caso, certamente não é uma despesa que é permitida a utilização de fundos próprios da EIDL, que também são combinados com Contradições Encontrado pelas autoridades a pedido do homem em questão. Pelo dinheiro, ele supostamente tem uma empresa com dez funcionários e um faturamento de mais de US $ 200.000, mas isso não parece retornar com os dados reais da Oudomsine.

Em suma, tudo isso gerou uma investigação que revelou o estranho estado da Carta Pokémon: Nesse ponto, o homem corre o risco de ser condenado por fraude o que poderia levá-lo nos EUA a arriscar “até 20 anos de prisão” e uma multa de US $ 250.000.