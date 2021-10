Honda patenteia carro esporte radical

No Campeonato Mundial de Superbike, a Honda continua lutando e reeditando CBR1000RR-R SP Para melhorar o desempenho sem o logotipo da marca.

Claro que, para vencer na SBK, uma moto para iniciantes de produção não é tudo, mas o projeto avançado certamente ajuda.

Isso parece ser evidente a partir da patente depositada em Japão Ele tem a distinção de ser um novo carro esportivo de quatro cilindros em linha.

Os desenhos são muito detalhados e entram em detalhes que normalmente não são mencionados nas patentes, Para fazer parecer que uma bicicleta está pronta para produção em série.

No entanto, o que nos parece mais interessante é Um conjunto de soluções técnicas voltadas para a redução de pesos e dimensões Propõe-se continuar Unir missão.

O motor reto dianteiro assume uma função de transporte, e o quadro realiza outras tarefas além da estrutural.

Este último fundição de liga leve Uma forma de U invertido forma o assento do cabeçote da direção e apóia o motor na frente e, em seguida, vira os cilindros para cima e para baixo, ancorando-se ao bloco de cilindros.

Esta estrutura se mantém dentro l’air. box e serve como assento para o filtro de ar do painel; Alguns também incluem componentes elétricos E uma bateria de íon de lítio.

Mais duas peças de liga de alumínio são instaladas na área traseira do motor e ajudam a segurá-lo braço oscilante (pode ser do tipo unilateral) e, na verdade, é alimentado pelo bloco do motor.

Outra solução para integração e clareamento é estrutura monocular, fibra de carbono, que forma o tanque de combustível e apóia a sela terminando na cauda para apoiar o titular da placa.

o Presente É composto por quatro partes: a extremidade dianteira, os painéis laterais e o motor inferior; O suporte lateral será conectado diretamente ao motor ou um pequeno acessório inferior ao quadro.

Os gráficos vão tão longe a ponto de esclarecer HardwareShowa Fork ordens Novo projeto elétrico com pressostatos.

Fonte CycleWord