Uma torrente de jogos por 4,99 euros

Hoje em dia, relatamos um Uma seleção de jogos PS4 e PS5 por menos de três euros Agora é a hora de aumentar seu orçamento para ver o que você pode comprar na PlayStation Store 4,99 €, um número cujo conteúdo é certamente acessível para todos os orçamentos.

Vamos começar com Dead Island Ultimate EditionAo mesmo preço também Grupo da tarde da Disneye Darksiders Warmastered Edition e Castlevania Anniversary Collection, 4,99 euros são suficientes para a Konami Arcade Classics Anniversary Collection e Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Resident Evil HD Remaster e Resident Evil Zero HD Remaster, bem como em ambientes internos. Você também pode comprar Layers of Fear e por 4,99 € morte 3Também não está excluído que nos próximos dias novos títulos possam aparecer com esse preço, considerando que as vendas de Halloween continuarão até 3 de novembro.

Não se esqueça de verificar nossa seleção de Jogos de Halloween por menos de dez euros che include titoli Come Blair Witch, Until Dawn, Little Nightmares Complete EditionChamada de Cthulhu Resident Evil Seven Biohazard, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Amnesia Collection. Em conclusão, o Jogos da Square Enix por 1,99 €, dois títulos não são muito modernos, mas esse preço poderia satisfazer mais.