O Projeto Shaolin é uma ação em terceira pessoa com música do Wu-Tang Clan? – Multiplayer.it

Entre os rumores que circulam sobre novos jogos exclusivos para Xbox Series X | s O mistério também apareceu recentemente Projeto ShaolinEste é um projeto que ainda tem um codinome e não foi anunciado oficialmente, mas de acordo com alguns será uma ação em terceira pessoa com trilha sonora de Clã Wu-Tang.

Um insight veio sobre o jogo misterioso em questão caramba cordão, um jornalista da Central do Windows e um insider perdido, que sempre foi considerado um elemento bastante próximo do ambiente da Microsoft, a ponto de ser confiável em relação a rumores relacionados ao Xbox, mesmo que ainda sejam informações totalmente não oficiais ou correspondentes , por enquanto.

De acordo com Corden, este misterioso projeto Shaolin, que apareceu entre os projetos não anunciados em andamento no Xbox Game Studios como uma colaboração externa, será desenvolvido por Copper Lion Entertainment, uma equipe recém-formada em Londres e que será uma ação em terceira pessoa com um cenário geral fantástico ou fantástico, não é simples.

Segundo relatos da Corden, o game será “de inspiração animada”, com campanha único jogador Bastante longo, mas também com cooperação para quatro jogadores, todos focados no combate corpo a corpo, talvez usando artes marciais, dado o codinome usado para o projeto.

Também parece haver um sistema de saque e a presença de masmorras, então os elementos que de alguma forma remetem a um RPG, mesmo que sejam claramente híbridos, mas o elemento que mais atrapalha esse conjunto de detalhes é o fato de que Gravação de áudio Deve consistir dos clãs Wu Tang, nada menos.

Parece também que Jeff Grob concorda com o último, pelo menos de acordo com uma estranha troca entre os dois no Twitter. No entanto, a referência também poderia ser simplesmente baseada no álbum de 2015 do grupo histórico de hip-hop de 2015 de Nova York, Once Upon A Time in Shaolin, bem como no fato de que a filosofia Shaolin e a Teosofia são frequentes no trabalho do grupo, então não o fazemos. Você realmente sabe como lidar com isso. Projeto Shaolin será um dos projetos não anunciados, junto com “Belfry”, em desenvolvimento para o Xbox Series X | S de acordo com Corden.