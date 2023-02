O próximo jogo será decisivo e pode marcar o fim da software house – Multiplayer.it

para Moon Studios será a próxima partida Decisivopara que possa ser marcado falhar Da casa de software. Isso foi dito por Thomas Mahler, fundador e presidente da Moon, que lançou o desafio Path of Exile e Diablo, afirmando essencialmente que queria revolucionar o gênero RPG.

Maller: “Nosso próximo projeto será uma decisão de Moon: ou revolucionamos o gênero de RPG de ação ou resolvemos devagar. Mesmo que seja assustador, adoro um desafio! Diablo, Poe e todos os outros: aqui vamos nós e que o melhor homem vencer!” “

Para começar, o Moon Studios é mais conhecido por sua aclamada série Ori. O novo jogo será uma grande mudança em relação aos trabalhos anteriores.

Em um comentário posterior, Mahler explicou ao usuário que indicou que o jogo foi financiado por seção especialassim limitada de certa forma, a falência do estúdio independente significou não mais financiamento para jogos subsequentes: “Se fizermos um ótimo produto e as pessoas o comprarem, poderemos fazer mais. Se nosso produto não for bem, nós provavelmente não terá outra chance.”

É importante destacar que no momento não se sabe muito sobre o novo jogo da Moon Studios, além de que será enquadrado de cima e será, na verdade, um RPG no estilo Diablo.