WhatsApp, a revolução das videochamadas: nada é como antes (ainda bem?)

Aí vem uma verdadeira revolução nas videochamadas no WhatsApp. A novidade vai agradar a todos os usuários.

Hoje em dia, o WhatsApp está entre os aplicativos dos quais realmente não podemos prescindir. Afinal, o aplicativo de mensagens instantâneas é mais utilizado para se comunicar com as pessoas, por meio do envio de mensagens de texto ou gravações de áudio, além de fotos, vídeos e documentos. Além disso, nos oferece a possibilidade de fazer chamadas e nossas videochamadas.

Em particular, as videochamadas são muito populares entre os usuários do WhatsApp. O seu sucesso, que explodiu sobretudo durante a pandemia de Covid 19, deve-se ao facto de além de podermos ouvir os nossos amigos e familiares, termos a oportunidade de ver a pessoa ou pessoas com quem estamos a falar.

Tendo em vista o alto uso de videochamadas do WhatsApp, a Meta decidiu lançar uma atualização revolucionária que, sem dúvida, mudará para melhor a maneira como você faz videochamadas. Uma novidade que promete ser uma verdadeira virada para todos os usuários que fazem videochamadas no WhatsApp.

WhatsApp: a revolução das videochamadas

O WhatsApp é um aplicativo que oferece diferentes maneiras de se comunicar com as pessoas. Entre as funções mais utilizadas, sem dúvida, estão as videochamadas. Afinal, eles nos permitem não apenas conversar com nossos amigos ou parentes, mas ao mesmo tempo poder vê-los. No entanto, há um aspecto da videochamada que sempre faltou no WhatsApp. Na verdade, uma vez que fazemos uma chamada de vídeo no WhatsApp, nosso smartphone não nos permite fazer nenhuma outra operação enquanto conversamos.

Pode acontecer que, durante uma chamada de vídeo bastante longa, você precise, por exemplo, verificar sua caixa de entrada de e-mail ou verificar uma mensagem de texto. Bem, isso não era possível para muitos usuários até agora. De fato, se o problema do Android não estiver presente, os usuários do iOS não terão a possibilidade de realizar as operações ao mesmo tempo em que a videochamada estiver em andamento.

Felizmente, o momento da mudança está próximo. Está chegando a nova versão do WhatsApp 23.3.77 que vai revolucionar a forma como você faz videochamadas. Uma reviravolta realmente positiva, mesmo que não seja para todos no momento, acontecerá em algumas semanas. O novo recurso incluído na atualização introduzirá o PiP, ou seja, a função Picture in Picture durante chamadas de vídeo, em dispositivos iOS. Assim será possível minimizar a tela da videochamada, para realizar outras atividades mesmo que a videochamada esteja em andamento. Além disso, novamente para dispositivos iOS, finalmente será possível enviar figurinhas com seu avatar e adicionar legendas a documentos enviados no chat, assim como já vimos para dispositivos Android.