Mercedes E-class: quão tecnológicos são estes interiores

efeito impressionante Mercedes divulgou as primeiras fotos do interior da nova geração da Mercedes Mercedes Classe E (aqui para saber mais) e deverá ser apresentado nas próximas semanas. A casa alemã “empurrou” demais para a tecnologia, oferecendo um estilo simples, mas ao mesmo tempo elegante incrível, graças ao sistema multimídia capaz de oferecer música, jogos e conteúdo de transmissão. O Mercedes Classe E é oferecido com um acenou que se refere ao de EQ E (e EQ S) com Três telasum para os instrumentos, um central para o infoentretenimento e um lateral para o passageiro, estão alojados no mesmo painel, dando a sensação de uma única tela.

um conjunto de ferramentas Mercedes Classe E 2023 Possui duas configurações gráficas diferentes, Classic e Sport. O modelo Classic exibe o velocímetro e tacômetro, enquanto o modelo Sport adota um visual vermelho com tacômetro proeminente. A Mercedes especificou que este sistema também aceita Aplicativos de terceiros, que pode ser instalado diretamente em vez de “tocado” através do clássico Android Auto ou Apple CarPlay. Aplicativos a serem incluídos em uma loja de aplicativos específica, feita pela própria Mercedes. Vários aplicativos estarão disponíveis no lançamento, incluindo Angry Birds, TikTok, Zoom e Webex. Alguns deles podem fazer uso da câmera, para tirar selfies e vídeos, montada na parte superior do painel e parte integrante do Supertela MBUX. Os clientes também poderão usar o navegador Vivaldi e o portal de entretenimento ZYNC, que recentemente assinou um acordo com a empresa alemã.

Para evitar que o motorista se distraia com a tela do passageiro dianteiro, o Mercedes Classe E equipado comEscudo ópticoQue utiliza uma câmera e um sistema de filtragem capaz de garantir que o conteúdo da tela não seja visível para o motorista (o sistema é capaz de monitorar os movimentos dos olhos do motorista).

Além do avançado sistema multimídia Mercedes Classe E Ele também oferecerá um sistema de iluminação ambiente ativo e um sistema de som surround Burmester 4D de 17 alto-falantes. Os clientes poderão experimentar ativamente a música, pois as barras de luz respondem a músicas, filmes e aplicativos.