A loja de lingerie está prestes a fechar suas portas para sempre. Para limpar as prateleiras aqui está vendendo por peso

Últimos dias de venda antes do fechamento final. A loja “Moda più” no Corso Garibaldi fechará suas persianas para sempre a partir da noite de sábado. As outras duas lojas da rede de lingerie Forli permanecerão abertas, uma na Via Coriel e outra no Corso della Repubblica. E para finalizar da melhor forma possível, o escritório de vendas pensou em uma venda especial, uma venda por peso. No centro da loja, à sexta-feira e ao sábado, foi colocada uma balança onde os clientes irão colocar os bens adquiridos e pelos quais, de qualquer espécie, serão cobrados 10 euros por quilograma. Assim, uma camiseta de 70 gramas, para dar um exemplo funcional, custaria 70 centavos.

“Obviamente, já esgotamos o grosso, – explica um vendedor, – mas ainda faltam algumas mercadorias. Há calcinhas masculinas e femininas, tops, sutiãs, alguns pijamas, algumas roupas infantis. Em suma, há ainda é uma forma de fazer negócios comerciais.” Quando foi anunciada a notícia do fechamento da loja Corso Garibaldi, justamente pelas páginas do Forlitoday, foi dito que a intenção da direção era abrir mais uma loja, além das duas que ainda estão abertas. Mas neste momento – confirma-se – ainda não foi encontrada a nova loja a construir.