Comparação de vídeo com 20 carros da Forza Horizon 4 “A diferença é incrível” – Nerd4.life

Um dos maiores jogos da Microsoft desta época, com certeza Forza Horizon 5. O jogo de direção é muito aguardado pelos fãs e a razão é bastante óbvia. Não só o jogo parece divertido de jogar, mas visualmente parece um dos melhores jogos de direção de todos os tempos. Agora, podemos ver um arquivo Comparação de vídeo Com 20 Forza Horizon 4 carros.

O autor da comparação do vídeo é Don Joewon Song, que comentou a questão com uma frase simples, mas eficaz: “A diferença é espantosa.” No vídeo podemos ver o seguinte Carros Forza Horizon 5 e Forza Horizon 4:



Ferrari FXX K

Lamborghini Centenario

Mosler MT900S

Bugatti Divo

Paixão de apolo

Zenvo TSR-S

Ferrari Enzo

Aston Martin Vulcan AMR PRO

McLaren Speedtail

elemento lamborghini sesto

Mercedes-Benz AMG CLK GTR

Ferrari 599XX Evolution

Pagani Zonda R

2018 Porsche 911 GT2 RS

Maserati MC12 Racing Edition

Altima Evolution Coupe 1020

Lamborghini Diablo GTR

McLaren F1 GT

Koenigsegg Jesko

Ferrari Portofino

No vídeo também podemos ouvir um arquivo Rugido do motor Dos vários carros Forza Horizon 5 e Forza Horizon 4. De acordo com Don Joewon Song, os melhores carros de ultra-som são o Aston Martin Vulcan AMR Pro ou o Mosler MT900S.

Testes de comparação de vídeo foram conduzidos em Xbox Xbox X. O controlador Xbox Elite Series 2 é usado para dirigir. Song toca Forza há 9 anos: os últimos 4 em nível competitivo; Ele é, portanto, um especialista em épico e gênero.

Sempre falamos em Forza Horizon 5: as imagens mostram os gráficos e detalhes incríveis dos carros.