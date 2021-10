RiMS Racing, um teste gratuito disponível no PC, PS5, PS4 e Xbox – Nerd4.life

RiMS. Corrida Disponível com Teste grátis que isso ComputadorE PS5e PS4 e Xbox Series X | S e Xbox One: Uma excelente oportunidade de experimentar uma excelente experiência de simulação em duas rodas desenvolvida pelo RaceWard Studio.

Em nossa análise da RiMS Racing, falamos sobre a capacidade deste piloto de se envolver graças a uma boa curva de aprendizado e muitas opções relacionadas à personalização de bicicletas.

Todos os aspectos que poderemos vivenciar ao vivo graças ao demo estendido, disponível em PC até às 19h00 do dia 27 de outubro, sem limite de tempo, e em consoles, das 19h00 de 29 de outubro às 19h00 de 1º de novembro, com Prazo de três horas.

Isso não é tudo: a Nacon e a RaceWard Studio também anunciaram o DLC maldita beterraba, que será gratuito para todos os proprietários do RiMS Racing de 29 a 31 de outubro às 19h (no Steam até 1º de novembro às 19h).

Este DLC coincide com o lançamento oficial do EP Trilha sonora de Reims Racing Por The Bloody Beetroots, disponível em todas as plataformas. Inclui uma pintura exclusiva da Ducati Panigale V4 R e equipamento de passageiro completo em colaboração com a Dainese e a AGV, em cores com curadoria de The Bloody Beetroots.